Bronzen Meesseman met Washington Mystics de boot in tegen Los Angeles Sparks

Een week nadat ze met de Belgian Cats brons wegkaapte op het Europees kampioenschap basket in Praag stond Emma Meesseman gisteren met de Washington Mystics alweer op het parket in de WNBA. Ze verloor in het Staples Center in Los Angeles van de Los Angeles Sparks.

Washington Mystics verloor de wedstrijd met 76-69 tegen de titelverdediger, en dat voor 9.185 toeschouwers.



De 24-jarige Meesseman speelde 19 minuten en scoorde 6 punten, pakte 4 rebounds, gaf 2 assists en was goed voor 2 bloc-shots. Ze had 4 persoonlijke fouten op haar conto.



Het is het vijfde seizoen van Meesseman in de WNBA bij de Washington Mystics.