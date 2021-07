Brons voor Matthias Casse: judoka bezorgt België tweede olympische medaille

Vijf jaar na de bronzen medaille van Dirk Van Tichelt op de Spelen in Rio heeft België er een nieuwe olympische medaillewinnaar in het judo bij. Matthias Casse kwam wel voor goud naar Tokio, maar na zijn verloren halve finale tegen de ervaren Japanner Takanori Nagase moest hij zijn pijlen richten op de bronzen kamp tegen de sterke Tato Grigalashvili.

Tegen de nummer drie van de wereld deed Casse het uitstekend. Grigalashvili vocht aanvallend, en daar zette Casse prima counters tegenover. Het was ook op die manier dat hij na anderhalve minuut won met een ippon. Brons dus, een bijzonder knappe prestatie van Casse, die nog altijd amper 24 jaar oud is. Voor ons land is het de tweede medaille op deze Olympische Spelen na het zilver van Wout van Aert in de wegrit.

Beeld Photo News

‘Beslissing van ref in halve finale respecteren’

“Ik moet er tevreden mee zijn”, reageerde Casse bij VTM Nieuws. Het goud zat er niet in na zijn verloren halve finale tegen Nagase. De Japanner won na een videochallenge. De ref oordeelde dat Nagase een waza-ari scoorde, al was het wel erg nipt. “Dat is nu eenmaal de beslissing van de ref. Ik moest dat respecteren en meteen focussen op deze kamp. Ik ben blij dat ik de dag mooi heb kunnen afwerken. De worp waarmee ik won, is er een waarop ik al veel getraind heb - die gaat automatisch. Het zal nu wel even duren vooraleer ik nuchter naar deze Spelen kan kijken, maar de komende drie jaar ga ik heel hard werken. In Parijs ga ik opnieuw voor goud.”

Schouderblessure

Wat de prestatie van Casse nog straffer maakt, is dat hij de voorbije vier weken te kampen had met een schouderblessure, die hij opliep op stage in Kroatië. Daar liep hij een verrekking aan de ligamenten op. Die blessure werd stilgehouden om zijn tegenstanders niet extra te motiveren. Vandaag vocht Casse ook met tape aan de schouder.

Nog dit: Takanori Nagase, die Casse dus uitschakelde in de halve finale, heeft zich gekroond tot olympisch kampioen. Hij won de finale van de Mongoliër Saeid Mollaei (IJF-6) in de golden score.

Beeld Photo News

Casse’s parcours:

Tweede ronde: duel vs Adrian Gandia (IJF 33): winst met ippon

Achtste finale: duel vs Robin Pacek (IJF 28): winst met ippon

Kwartfinale: duel vs Alan Khubetsov (IJF 8): winst na derde bestraffing voor Khubetsov

Halve finale: duel vs Takanori Nagase (IJF 13): nederlaag na verlengingen

Bronzen kamp: duel vs Tato Grigalashvili (IJF 3): WINST NA IPPON!