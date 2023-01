Broer en zus Desmet kronen zichtot Europees kampioen shorttrack: vijf medailles voor België

Ze wilde op het podium staan op alle onderdelen. En dat deed ze op de 500m na. Het begon zaterdag op de 1.500m. In de finale moest Hanne Desmet (26) alleen Suzanne Schulting voor zich dulden. Geen schande: de Nederlandse is niet voor niets de leading lady in het shorttrack. Op haar cv staan drie olympische, zeven wereldtitels en achttien Europese. En niemand die beter weet dan Hanne Desmet hoe goed Schulting is: ze traint er in Heerenveen dagelijks mee.

Op de 1.000m, waren de rollen omgekeerd. Terwijl Xandra Velzeboer en Schulting met elkaar in de clinch gingen, flitste Desmet langs de binnenkant naar het goud. Haar eerste grote titel, na WK zilver op de 1.000m in 2021 en olympisch brons op de 1.500m in 2022. De Mechelse bleef er stoïcijns onder. Een onderkoelde glimlach, meer emoties toonde ze niet.

“Ik was wel blij en opgelucht, maar ik ben niet van het dramatische type”, zei ze. “En ik wil ook altijd het officiële resultaat afwachten, want je weet nooit met al die diskwalificaties. Ik ging voor alles of niets. Suzanne is de moeilijkste om te verslaan. ”

Net als in Peking schreef Hanne Desmet sportgeschiedenis, nooit eerder stond er een Belgische shorttrackster op het EK-podium. Een uur later greep ze nog een derde medaille: zilver met het gemengde aflossingsteam, met broer Stijn, Ward Petré en Tineke van Dulk, na Nederland. “En toch sta ik er niet van te kijken. Ik wilde een Europese titel, dat was het doel. Ik wist dat het erin zat, maar in shorttrack kan er van alles misgaan.”

Terwijl zijn zus naar het goud reed, stond broer Stijn in de coulissen toe te kijken. Hij moest zelf niet veel later het ijs op voor zijn finale van de 1.000m. Zijn EK was eigenlijk een kopie van zijn zus. Zaterdag op de 1.500m moest hij het goud aan Jens van ’t Wout laten, gisteren was het wel voor het eerst raak. Net als Hanne zag hij een opportuniteit en dook hij langs de Nederlander naar de leiding.

Ook voor hem was het zijn eerste goud. Het enige verschil is dat Stijn Desmet wel voorgangers heeft: Pieter Gysel won brons op het EK van 2006 en zilver in 2007, Wim de Deyne zelfs goud in 2009. Gysel en de Deyne haalden evenwel nooit het WK-podium, terwijl Desmet twee keer brons won op het WK van 2022.

“Het is fantastisch om dit te kunnen delen met Hanne”, zei hij nadien. “Dat zij won gaf me nog meer zin om zelf te knallen in mijn finale. Ik denk dat het redelijk ongezien is dat een broer en zus op dezelfde dag Europees kampioen worden.”