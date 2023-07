Britse rugbyspelers laten taarten en gebakjes staan tot WK

Lewis Ludlam moest lachen toen hij de perszaal binnenkwam, maar vanbinnen was de Engelse rugbycaptain aan het watertanden. In de hoek zag hij namelijk financiers met bosvruchtenvulling liggen voor de pers, 200 calorieën per koekje. Ludlam had “al tijden” niet meer zulk lekkers gezien. Veel topatleten gebruiken strenge voedingsschema’s, maar rugbyspelers moeten vooral véél eten. De meesten hebben dagelijks 6.000 calorieën nodig om hun spieren van energie te voorzien.

De Engelsen zijn net terug van een hard trainingskamp in het Italiaanse Verona, afgewerkt in een hittegolf van veertig graden. Dat heeft blijkbaar tot nieuwe inzichten geleid. De scones, financiers, Victoria sponges, toffee pudding cakes: Ludlam maakte in een opmerkelijke persconferentie bekend dat de selectie alle taartjes, gebakjes en pasteien waar Engeland zo bekend om staat in de ban heeft gedaan tot het WK in september en oktober.

Dat moet de Engelsen topfit en klaar maken voor de jacht op hun eerste wereldtitel in twintig jaar. Op 7 augustus maakt bondscoach Eddie Borthwick de eerste zes afvallers bekend. Uit de voorlopige WK-selectie, niet qua kilo’s.

Ze mogen af en toe best zondigen van Borthwick, die volgens Ludlam relaxed is qua voeding en gewicht. De regel is daarom niet opgelegd door een team diëtisten of andere voedingsspecialisten, maar helemaal bedacht door de spelers zelf. Zo bouwen ze tegelijkertijd een hechte band op, zei Ludlam, want de spelers handhaven elkaar.

Vooralsnog kan iedereen de hartstochtelijke hunkering naar lekkernijen bedwingen. Al is er één uitzondering, zei Ludlam. “Wellicht dat er hier en daar een verjaardagstaart op tafel komt.” Gezien de selectielijst kan dat in theorie nog vijf keer gebeuren tot het WK.