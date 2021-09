Britse Raducanu (18) wint als qualifier de US Open, zonder een set te verliezen

Raducanu versloeg in de finale de 19-jarige Canadese Leylah Annie Ferdandez met 6-4 6-3. Daarmee is ze de eerste Britse vrouw sinds Virginia Wade in 1977 die een grandslamtitel wint. Het was bovendien de eerste keer dat er twee ongeplaatste speelsters tegenover elkaar stonden in de finale van de US Open en de eerste keer sinds 1999 dat twee tieners elkaar troffen in de finale. 22 jaar geleden namen Serena Williams (destijds 17) en de toen 18-jarige Martina Hingis het in New York tegen elkaar op.

Voor Raducanu, afkomstig uit het kwalificatietoernooi, was het pas haar tweede grandslamtoernooi uit haar loopbaan. Ze deed in de zomer, als de nummer 366 van de wereld, op basis van een wildcard mee aan Wimbledon, waar ze al de vierde ronde haalde.

Zaterdag was er in het Arthur Ashe Stadium vanaf het eerste punt sprake van een echte strijd tussen de onervaren finalisten. Raducanu liep na een lange tweede game meteen uit naar 2-0, maar Fernandez kwam direct terug. Het ging tot 5-4 gelijk op, waarna de Britse in de tiende game haar vierde setpunt benutte.

In de tweede set liep Raducanu met indrukwekkend en agressief tennis uit naar 5-2. Ze kreeg twee wedstrijdpunten op de service van de linkshandige Fernandez, maar de Canadese werkte die weg. Een game later mocht Raducanu voor de titel serveren. Toen ze tegen een breakpoint aankeek, liep ze een wond aan haar knie op, waardoor ze een medische behandeling moest ondergaan.

Na de onderbreking liet Raducanu zich niet afleiden en besliste de strijd na een uur en 51 minuten met een ace. Voor haar volgende toernooi zal Raducanu geen kwalificaties meer hoeven te spelen. Ze maakt op de wereldranglijst een reuzensprong van 127 plaatsen. Vanaf maandag is ze de nummer 23 van de wereld.

Beeld AFP