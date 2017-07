Brit Adam Peaty pakt tweede goud op 50 meter schoolslag

De 22-jarige Peaty verbrak dinsdag zowel in de reeksen als in de halve finales zijn eigen wereldrecord. Met een tijd van 25.95 werd hij de eerste man die onder de 26 seconden dook op het nummer. In de finale deed Peaty dat kunstje nog eens over in 25.99, maar bleef zijn wereldrecord van dinsdag wel op de tabellen staan. Ook twee jaar geleden op het vorige WK in het Russische Kazan won Peaty al goud op de 50 meter schoolslag.



Gomes Junior tikte op ruime afstand van Peaty als tweede aan met een tijd van 26.52, Van der Burgh zwom naar het brons op nog eens acht honderdsten van de Braziliaan.



Peaty verlengde maandag ook al zijn titel op de 100 meter schoolslag. Daar bleef zijn wereldrecord, vorige zomer in Rio scherpgesteld op 57.13, wel onaangeroerd.