Brisbane organiseert Olympische Spelen in 2032

De IOC-leden volgden op de 138e IOC-sessie in Tokio de aanbeveling van de toewijzingscommissie. Brisbane kwam als enige in aanmerking voor de Spelen van 2032.

Het is de eerste keer dat de gaststad voor de Spelen volgens een nieuwe selectieprocedure aangeduid wordt. Het IOC wou af van de ratrace tussen verschillende kandidaten en voerde in juni 2019 het systeem van voorkeurskandidaten in. Daarmee wordt voorkomen dat steden hoge bedragen uitgeven om zich te profileren. In het verleden leidde dat ook tot omkoping van IOC-leden.

Vrijdag starten in Tokio de Olympische Spelen van 2020, die met een jaar werden uitgesteld vanwege de coronapandemie. In 2024 is Parijs de gaststad, in 2028 Los Angeles.