Briljant slagman en werper tegelijk, toch komt Shohei Ohtani niet verder dan het bescheiden LA Angels

Een betere honkballer dan Shohei Ohtani is er momenteel niet, toch lukt het de Japanner maar niet om zich met Los Angeles Angels te plaatsen voor de play-offs van de MLB. Dinsdag verstreek de transferperiode, maar Ohtani blijft gewoon waar hij was.

Shohei Ohtani (29), de beste honkballer ter wereld, is het verliezen beu. Bij zijn club Los Angeles Angels haalde de Japanse alleskunner sinds zijn debuut in 2018 nog nooit de play-offs van de Amerikaanse Major League. Het voedde geruchten over een vertrek, maar tijdens de dinsdag middernacht gesloten transferperiode bleef hij op zijn plek. De vraag is nu: voor hoelang?

Meerdere clubs azen op Ohtani, die door velen nu al gezien wordt als de beste honkballer ooit, of in elk geval de veelzijdigste. De Japanner blinkt uit als werper én slagman, soms in één en dezelfde wedstrijd.

Het is een combinatie waar geen speler zich meer aan waagt. De grote Babe Ruth deed het, maar Ohtani doet het beter. Hij wordt vergeleken met een eenhoorn – een mythisch wezen, uniek in zijn soort. Gooien doet hij met rechts, slaan met links.

Elite van de Major League

Dit seizoen is hij vooral als slagman op dreef. Ohtani slaat de meeste homeruns van allemaal, momenteel 39, en bereikt de meeste honken. Met zijn 1,93 meter lange lichaam is de voormalige zwemmer ook nog eens een van de snelste sprinters. Bij het werpen had hij dit seizoen even last van een blaar, maar ook op de heuvel hoort hij bij de elite in de Major League.

In maart hielp hij Japan aan de wereldtitel, maar in de VS moet Ohtani het vooralsnog stellen met individuele prijzen en records. Het begint te knagen. “Verliezen sucks”, zei hij eerder dit seizoen via een tolk. De honger naar winnen voelt hij elk jaar sterker worden. De woorden klonken als een waarschuwing aan zijn club, die er maar niet in slaagt om een kampioensteam om Ohtani heen te bouwen.

In Los Angeles speelt hij samen met de Amerikaan Mike Trout, mogelijk de op een-na-beste honkballer ter wereld, maar toch lukt het de Angels maar niet om te winnen.

De afgelopen acht seizoenen liep de club telkens de play-offs mis. In een sport waar het collectief regeert, ontbrak het de selectie aan talent en evenwicht. Ohtani was de afgelopen seizoenen een prachtig wapperende vlag op een modderschuit.

Transfervrij

Ook het huidige seizoen leek na een bemoedigende start op niets uit te lopen, maar door een recente opleving zijn de play-offs plots in zicht. Toch waren er tot vorige week hardnekkige geruchten over een mogelijke spelersruil met Othani. Zijn contract loopt na het seizoen af, waarna hij transfervrij kan vertrekken.

Door Ohtani te ruilen, een pijnlijke beslissing, had Los Angeles met een ongetwijfeld grote buit opnieuw kunnen beginnen. Maar de club koos voor het tegenovergestelde: Ohtani werd gehandhaafd en de selectie met een paar gerichte transfers versterkt.

De Japanner toonde zich tevreden. “Ik houd van het team en de fans”, reageerde hij. “Geen klachten.” Een ruil had hij naar eigen zeggen nooit gewild.

Over zijn toekomst wilde Ohtani zich niettemin niet uitspreken. Voor hij zich langer aan de club verbindt, wil hij zien hoe het restant van het seizoen verloopt. Wordt het opnieuw een mislukking, dan zal hij waarschijnlijk alsnog vertrekken. De Angels blijven dan met lege handen achter.

Ohtani is een gokje waard, besloten de bestuurders van de club, want een honkballer als hij komt waarschijnlijk nooit meer voorbij. Bij de onlangs gespeelde allstar-wedstrijd, een demonstratiepotje halverwege het seizoen, vergaapten zelfs de grootste sterren zich aan de Japanse eenhoorn.

“Als honkbalfan is het geweldig om te zien wat hij doet”, zei Freddie Freeman van Los Angeles Dodgers. “Ik weet als slagman hoeveel werk er dagelijks in de voorbereiding zit. Maar deze man werpt er ook nog eens bij. Ik begrijp het niet.”

Recordcontract

Waar hij volgend jaar ook speelt, Ohtani zal een recordcontract in de wacht slepen. Zijn ploeggenoot Trout is momenteel grootverdiener met 426 miljoen dollar, verspreid over twaalf seizoenen. Ohtani zal naar verwachting de eerste honkballer worden die voor minimaal een half miljard gaat tekenen.

In 2021 werd de man uit de Japanse prefectuur Iwate al unaniem uitgeroepen tot ‘most valuable player’ (MVP), een prijs die hij vorig jaar opnieuw had gewonnen als Aaron Judge van New York Yankees niet een recordaantal van 62 homeruns had geslagen. Dit seizoen lijkt de MVP-trofee hem al niet meer te kunnen ontgaan.

Een dag nadat bekend was geworden dat hij in L.A. zou blijven, liet Ohtani maar weer eens zien waarom hij zijn gelijke niet kent in het honkbal. De Angels speelden twee wedstrijden op één dag, beide tegen Detroit Tigers. Eerst wierp Ohtani een gehele, bijna foutloze partij, vervolgens sloeg hij twee homeruns het publiek in. Wellicht belangrijker: zijn club ging er tweemaal met de winst vandoor.