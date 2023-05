‘Brecel zal het mondiale snooker nu niet domineren’

1. Is Brecel nu vertrokken voor jaren van dominantie?

Steve Davis, zes wereldtitels in de jaren tachtig. Stephen Hendry, zeven wereldtitels in de jaren negentig. Ronnie O’Sullivan, zeven wereldtitels sinds de jaren 2000. Drie grootheden die het snooker domineerden. Kan deze wereldtitel ook zo’n periode inluiden voor Luca Brecel?

“Als je mij vraagt of Brecel vanaf nu elk toernooi moeiteloos zal winnen, dan is mijn antwoord neen”, zegt de Belgische scheidsrechter Olivier Marteel. “Dat deden zelfs Davis, Hendry en O’Sullivan niet in hun glorieperiode. Het is wel goed mogelijk dat Brecel een klik heeft gemaakt in zijn hoofd, waardoor hij vaker tot in de eindfase van de grote toernooien zal doordringen.

“In vergelijking met de jaren tachtig en negentig ligt het basisniveau een pak hoger. Het opkomende talent in het Verenigd Koninkrijk maar vooral in China zorgt voor veel meer concurrentie. Daarom geloof ik niet dat Brecel vanaf nu het mondiale snooker zal domineren.”

2. Hoeveel mensen hebben de triomf van Brecel gezien?

In Vlaanderen stemden maandagavond 288.787 kijkers af op Eurosport voor de apotheose. De snookerfinale was daarmee veertiende op de lijst van best bekeken programma’s van die dag. Een dag eerder keken 129.238 mensen. Ter vergelijking: de wedstrijd Racing Genk-Club Brugge telde ruim 141.000 kijkers. Toch was het zondaggedeelte van Brecels finale goed voor de twintigste plaats op de lijst van best bekeken programma’s van die dag. Het maakt ze de best bekeken snookerwedstrijd ooit in ons land. In Groot-Brittannië, de bakermat van de sport, piekten de kijkcijfers op 3,6 miljoen. Veel, maar nog altijd een stuk minder dan de 4,5 miljoen die vorig jaar keken naar de finale tussen Ronnie O’Sullivan en Judd Trump.

3. Wat stelt de sport internationaal voor?

Lang was snooker een voornamelijk Britse aangelegenheid, maar de wereldwijde populariteit ervan is de laatste jaren gegroeid. Tv-zender Eurosport speelde daar een belangrijke rol in, al vond de grootste verandering plaats in China.

“Er zijn wetenschappelijke studies die zeggen dat snooker het tafeltennis heeft ingehaald in China”, zegt Jos Verschueren, directeur sportmanagement aan de VUB. “Oud-tafeltennistopper Jean-Michel Saive moest in China overal op de foto en dat zal voor Brecel niet anders zijn. De gokindustrie pompt er gigantisch veel geld in de sport, maar dat heeft een keerzijde: fraude.”

Onlangs werden tien Chinese snookerspelers, onder wie voormalig Masters-winnaar Yan Bingtao, beschuldigd van matchfixing. “Daarmee kwam het Chinese snooker in een slecht daglicht te staan”, gaat Verschueren verder. “Maar door de overwinning van Brecel krijgt de sport in Europa een enorme boost. Hij is de eerste van het Europese vasteland die wereldkampioen wordt. Enorm goed voor een sport die wil groeien en tot voor kort alleen maar winnaars uit de Commonwealth kende. In Europa haalt snooker in Duitsland de hoogste kijkcijfers.”

4. Wat is nu de commerciële waarde van Brecel?

Daar is moeilijk een bedrag op te plakken, maar navraag leert dat prijzengeld zijn voornaamste inkomstenbron is en blijft. Met zijn wereldtitel streek hij een mooie 565.000 euro op. Qua sponsoring moest hij het tot dusver hebben van kleinere en meer lokale bedrijven of partners. De Aziatische markt werd af en toe wel aangeboord. Daarbij ging het niet over contracten van honderdduizenden euro’s, veeleer om ad-hocsponsoring bij bepaalde toernooien in China. Het is de vraag of bedrijven nu wel op Brecel springen. Zijn imago is alleszins enorm verbeterd. Het meest winstgevende is nu in principe om exhibitietoernooien in Azië te spelen.