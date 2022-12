Brazilië tussen hoop en wanhoop: Neymar klaar voor achtste finale, maar zorgen om Pelé nemen toe

De schietgebeden in Brazilië zijn verhoord: Neymar da Silva Santos Júnior zou vandaag inzetbaar zijn voor de achtste finale. En nu maar hopen dat ook hun Allergoddelijkste Kanarie weldra aan de beterhand is: nationale media berichtten dat Pelé opgenomen werd op de palliatieve afdeling van een ziekenhuis in São Paulo.

Brazilië met of zonder Neymar: het is toch een wereld van verschil. Herinner u het WK van 2014 in Brazilië. Hij zat al aan vier goals toen hij in de 88ste minuut van de kwartfinale een kniestoot in de rug kreeg. Het resultaat van de scan was onverbiddelijk: barst in een wervel. Exit Neymar en ook Brazilië, dat in de halve finale genadeloos werd afgemaakt door de Mannschaft (1-7).

In Qatar begon Brazilië dartelend aan het WK, met twee pareltjes van Richarlison tegen Servië (2-0). Ze bewezen zo dat ze niet voor niets het hoogst staan genoteerd bij de bookmakers en ook eerste staan op de FIFA-wereldranking. Verontrustender was dan weer dat Neymar er in de 79ste minuut uit moest met een blessure aan de rechterenkel.

Volgens teamarts Lasmar waren zijn ligamenten geraakt en zou hij niet meer inzetbaar zijn tijdens de poulefase. Meteen verdween de sprankel ook wat uit het spel van de Brazilianen: veel overschot was er niet tegen Zwitserland (1-0) en met een B-elftal moesten ze het hoofd buigen tegen Kameroen (0-1), pas 43ste op de FIFA-ranking.

Zijn belang bleek ook uit de cijfers. In totaal kwam Brazilië tegen Servië tot 23 doelpogingen, tegen Zwitserland nog maar 13. Balcontacten in de zestien: 38 versus 21. En 9 van de 12 overtredingen van Servië werden op Neymar gemaakt. Aan de minzijde: niemand leed meer balverlies bij Brazilië dan Neymar.

En dus kijkt heel Brazilië nu halsreikend uit naar Neymars rentree. Volgens welingelichte nieuwsmedia zoals O Globo legde hij zaterdag fysieke testen af en trainde hij lichtjes mee met de bal. Afgaande op zijn humeur leek hij pijnvrij te zijn. Op Instagram was Neymar duidelijk: “Ik kom terug”. Hij wil zijn jacht op het record van Pelé voortzetten: slechts twee doelpunten scheiden hem van de Braziliaans topscorer aller tijden (77 goals).

Van de medische staf kreeg Neymar groen licht om te spelen tegen Zuid-Korea, ook al is hij “nog geen 100 procent”. Bondscoach Tite nam op zijn persconferentie alle twijfels weg: “Neymar zal spelen.” Of hij hem in de basis zet of laat invallen, dat is voorlopig onduidelijk. Mogelijk wil hij geen risico nemen met een kwartfinale tegen Japan of Kroatië in het achterhoofd. Maar Neymar zijn WK zit er dus niet op, op voorwaarde dat Brazilië zich kwalificeert voor de kwartfinale. Op die hoop leeft heel Brazilië.

Meer wanhoop is er over wat zich afspeelt in het Hospital Israelita Albert Einstein, aan de rand van São Paulo, waar Pelé (82) dinsdag werd opgenomen. Volgens het medisch bulletin sukkelt hij met een luchtweginfectie en nam hij antibiotica. Zijn familie meldde dat de chemotherapie die hij sinds september 2021 krijgt na de diagnose van darmkanker werd herbeoordeeld. Eerder dit jaar stelden de artsen uitzaaiingen in zijn darmen, longen en lever vast.

Zaterdag schreef de Braziliaanse krant Folha de S. Paulo dat de iconische voetballer, die zijn land naar drie wereldtitels leidde, was uitbehandeld en op de palliatieve afdeling was opgenomen. Meteen werden er tijdens het WK in Qatar berichten op gebouwen geprojecteerd om Pelé beterschap te wensen en tijdens de match tegen Kameroen werd er een gigantisch spandoek ontrold met een identieke boodschap.

Dat zette Pelé ertoe aan om zaterdag zelf de bevolking te bedanken voor hun genegenheid maar hij stelde hen ook gerust. “Vrienden, ik wil dat iedereen rustig en positief blijft”, postte hij op Instagram. “Ik voel me sterk en hoopvol. Ik volg mijn behandeling zoals gewoonlijk. Ik heb vertrouwen in God en haal ook veel kracht uit alle berichten die ik vanuit heel de wereld krijg. En ik volg ook Brazilië op het WK!”