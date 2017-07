Brazilië mijdt het mythische Maracanã door beheerskwestie

Het was de bedoeling dat Brazilië, dat zich al heeft geplaatst voor de eindronde in Rusland, op 10 oktober tegen Chili zijn laatste thuiswedstrijd zou afwerken in het gigantische stadion, decor van de wereldbekerfinales van 1950 en 2014. Gedoe over wie het beheer nu voert over Maracanã heeft de Braziliaanse bond doen besluiten uit te wijken naar São Paulo.



Het betekent dat Brazilië geen enkele thuiswedstrijd in de kwalificatiereeks voor het WK in Maracanã heeft afgewerkt. Het voor 360 miljoen gerenoveerde stadion ligt er sinds de Olympische Spelen van 2016 bijna stil en verlaten bij. Zelfs de clubs uit Rio hebben er nauwelijks gebruik van gemaakt.