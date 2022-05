Brandon Mechele koestert ambitie bij nationale ploeg: ‘Ik wil minuten maken’

De drievoudige international, basispion onder Alfred Schreuder bij landskampioen Club Brugge, sprak op de persconferentie zijn ambitie uit. “Ik wil spelen en minuten maken. Ik wil mijn steentje bijdragen om de ploeg topklaar te maken voor de komende periode. Ik ben naar hier gekomen met de ambitie om te spelen, maar de kans moet ook wel komen. Dat begint op training en daarna hopelijk in de wedstrijden”, zegt Mechele.

De Brugse verdediger besefte wel dat de plaatsjes duur zijn bij de nationale ploeg. “De andere verdedigers hebben meer ervaring bij de nationale ploeg dan ik en spelen in betere competities. Ik speel maar bij Club Brugge”, zegt Mechele, die bescheiden klonk tijdens zijn persbabbel. “Het klopt dat er niet zo veel over mij wordt gepraat, maar ik vind het goed zo. Ik heb het nooit anders gekend. Ook bij Brugge sta ik niet in het middelpunt van de aandacht.”

Ondanks zijn schaarse kansen bij de nationale ploeg, is Mechele bij Club Brugge wel basispion. Zijn contract bij de landskampioen loopt af binnen een jaar, maar de verdediger hoopt niet te hoeven vertrekken. “Ik heb nog niets gehoord van het bestuur, maar ik hoop dat we snel kunnen samenzitten. Ik zit al heel mijn carrière bij Club en ben hier dolgelukkig. Ik hoop niet dat het mijn laatste seizoen was, want ik heb hier iets heel moois opgebouwd. Ik heb samen met Hans (Vanaken) en Ruud (Vormer) vijf titels gewonnen en wil vol voor nummer zes gaan. Ik wil verder geschiedenis schrijven met Club.”

In groep 4 van de A-divisie starten de Rode Duivels op vrijdag 3 juni in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion met een Derby der Lage Landen tegen Nederland. Vijf dagen later, op woensdag 8 juni, is er de thuiswedstrijd tegen het Polen van Robert Lewandowski. Op de speeldagen drie en vier volgen er twee uitwedstrijden: op zaterdag 11 juni staat in Cardiff het altijd lastige duel tegen Wales op het programma, het vierluik wordt op dinsdag 14 juni afgesloten in Polen.