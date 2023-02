Borlées zien EK indooratletiek als tussenstap naar WK en Spelen

“Indoor lopen is echt heel specifiek. Er zijn de bochten, de manier van tegen elkaar lopen, het is niet altijd de beste die wint. Het is nooit mijn prioriteit geweest”, zei Kevin Borlée tijdens de training in Louvain-la-Neuve. “Ik richt me op de outdoorevents. Maar de estafette maakt deel uit van die voorbereiding en we hebben weer een mooie kans in Istanbul.”

Borlée kwalificeerde zich voor de 400 meter individueel, maar zal alleen de estafette lopen. “Het team heeft de goede vorm beet. Alexander Doom loopt al sinds het begin van het seizoen heel sterk, Julien Watrin wordt beter en Christian Iguacel heeft zijn records verbeterd.” Alleen Dylan Borlée sukkelt met een pijnlijke schouder en brandwonden na een val op woensdag in Madrid.

De 4x400 meter is een tactisch spel, wist Kevin Borlée nog. “We hebben ervaring, maar ik zie ons niet als favoriet. Spanje en Nederland staan op het hoogste niveau.”

Hopen op WK-zilver

Hij kondigde aan dat Parijs 2024 zijn laatste competitie zou worden om zijn uitzonderlijk rijke en lange carrière af te sluiten. “Voorlopig verloopt de training goed, we bereiden ons voor op de zomer. Dit is mijn laatste EK. Ik begin langzaam te beseffen dat ik het einde nader, maar de rode draad is om er het beste van te maken en te genieten tot de Olympische Spelen.”

Voor trainer Jacques Borlée is het grote doel van dit seizoen het WK in Boedapest in augustus. “Ik bereid de jongens voor om op een tweede plaats te mikken", vertelde hij gisteren. “Na twee derde plaatsen moeten we een stap omhoog en ik denk niet dat het mogelijk is om de Verenigde Staten na te jagen.”

De Belgian Tornados hebben sinds 2008 al zestien medailles veroverd.