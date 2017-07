Boonen 23ste in kwalificaties Zolder, Kumpen op pole in Nascar

Op de plaatsen twee en drie vinden we met Mc Donald's Racing en Deldiche Racing nog twee Norma M20 FC. De beide Wolf GB08 van PK Carsport en Belgium Driver Academy maakten de top 5 volledig. In GT is de eerste startplaats voor de Porsche 911 GT3 van Bouvy-Coens-Van Dalen, terwijl Steve Vanbellingen en Wiebe Wijtzes de polepositie pakten bij de toerwagens. Tom Boonen en zijn teamgenoten reden de Ford Mustang naar een 23ste plaats op 29 deelnemers.



De race wordt morgen tussen 1525 en 1825 verreden.



Kumpen op pole

Anthony Kumpen heeft in Venray de polepositie gepakt voor de eerste race van de Nascar Whelen Euro Series later vandaag. In de PK Carsport bolide was de Limburger en tweevoudige kampioen sneller dan teamgenoot Stienes Longin, terwijl Fred Gabillon de derde tijd klokte. Marc Goossens werd tiende.