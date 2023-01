Boon knalt Red Lions naar kwartfinale op WK hockey

De Red Lions moesten met een zo groot mogelijk verschil winnen van Japan, zeventiende op de wereldranking. Groepswinst garandeerde namelijk een extra rustdag en bespaarde hen de inspanning van een cross-over.

De titelverdediger koos meteen voor de aanval, met een strafcorner na vijf minuten. Een kolfje naar de hand van Alexander Hendrickx, maar hij blesseerde zich daarbij aan de rechterknie. Hendrickx verdween naar de kant en zou niet meer op het terrein komen.

Het haalde de Belgen niet uit hun spel. Vooral Florent Van Aubel toonde zich bedrijvig en bracht de bal geregeld voor, maar telkens zat er een Japanse stick voor. In het tweede kwart was het niet lang wachten voor Cédric Charlier dan toch de ban brak. Hij ontdeed zich van zijn bewaker en kon dan staalhard binnen knallen.

Deviatie

En dan was het Tom Boon-tijd. Eerst schoot hij een assist van Van Aubel met een flits binnen, vervolgens strafte hij slecht verdedigen bij Japan af en drie minuten voor de rust devieerde hij een schot van Sébastien Dockier onder de doelman. Althans, zo leek het. Na afloop gaf Boon toe dat hij de bal niet had geraakt.

In het slotkwartier, na een Japanse eerredder, versnelden de Lions weer even. Boon kwam voor zijn mannetje om doelpunt nummer drie binnen te duwen. Een minuut later een nieuwe flits: Charlier met de assist, Dockier met de goal. Nog was Boon niet voldaan, vijf minuten voor tijd zette hij een strafbal feilloos om. Meteen de honderdste goal van de Lions in hun WK-historie.

Het voornaamste doel was bereikt: winnen met een ruim verschil. Zo veroverden de Belgen de poulewinst en dus een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales. Ze spelen dinsdag de kwartfinale.