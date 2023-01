Boomlange Zweed trekt Union weer over de streep

Zolang de wintermercato duurt, hangt een vertrek van Dante Vanzeir in de lucht. Het is afwachten of het bestuur en het geïnteresseerde New York Red Bulls een deal vinden over de transfersom.

Afgelopen week kreeg trainer Karel Geraerts, deels noodgedwongen, wel zicht op hoe zijn ploeg het zonder de snelle Vanzeir zou kunnen rooien. De spits was na zijn hamstringblessure op Cercle niet fit geraakt voor OHL. Nilsson stond in die twee matchen aan de aftrap en bleek telkens redder in nood. Tegen OHL buffelde hij een voorzet van Lapoussin in doel.

Negen goals telt hij al over alle competities, en dat in amper 660 minuten speeltijd. Zijn gemiddelde van één goal om de 73 minuten ligt veel hoger dan dat van de andere Union-spitsen. Vanzeir scoort om de 185 minuten en Boniface om de 249 minuten.

Minder gezwind

Waarom hij dan niet meer speelkans krijgt? Dat heeft ook te maken met het spelsysteem, met de sterke Boniface naast de snelle Vanzeir die in de rug van de verdediging vaak brokken maakt. In de combinatie oogt Nilsson ook wat minder gezwind.

Geraerts erkent dat Nilsson anders rendeert. “Vanzeir houdt vaak de tegenstander achterin met zijn snelheid. Nilsson is een extra troef bij hoge ballen vanaf de zijkant. Met Boniface en Nilsson hebben we dan twee grote mensen voorin, die samen met infiltrerende middenvelders gevaarlijk kunnen zijn.”

Nilsson zelf blijft bescheiden bij zijn goede statistieken. “Ik heb er geen flauw benul van dat ik gemiddeld meer scoor dan de andere spitsen, zoiets reken ik niet uit. Ik wil zoveel mogelijk spelen. Ik voel me goed in deze geweldige club.”