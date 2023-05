Bondstop probeert te bemiddelen na motie van wantrouwen tegen voorzitter Paul Van den Bulck

Twee maanden na het ontslag van Peter Bossaert blijft het onrustig op de voetbalbond. Bossaert moest vertrekken na een dispuut over zijn contract. Vooral voorzitter Paul Van den Bulck - die vond dat hij te weinig inspraak had - was de drijvende kracht achter het vertrek van de CEO.

Die boemerang krijgt hij nu terug. Het directiecomité, waarvan de meeste leden zijn aangesteld door Peter Bossaert, klaagt het voorzitterschap van Van den Bulck aan. In een open brief aan de Raad van Bestuur meldden zes leden van de directie dat de voorzitter zich te vaak mengt in het dagelijks beleid en zich verliest in regels en details. Van den Bulck is in het dagelijks leven een jurist.

De directie wil terug naar ‘normale werkomstandigheden’. De ondertekenaars van de brief waren interim-CEO Manu Leroy, Tom Borgions (financieel directeur), Pegie Leys (juridisch directrice), Sylvie Marissal (HR-directrice) Arnaud Lieutenant (IT-directeur) en Jelle Schelstraete (assistent-technisch directeur). Twee directeurs zitten thuis op doktersvoorschrift. Dat heeft evenwel niet (alleen) te maken met de werkomstandigheden op de voetbalbond.

De Raad van Bestuur kwam woensdagvoormiddag samen. Interim-CEO Manu Leroy, die nu de dagelijkse leiding van de bond heeft, legde de grieven van de rest van de directie voor. Paul Van den Bulck mocht zich verdedigen.

Een beslissing viel er uiteindelijk niet. De komende dagen zullen de leden zich beraden over hoe het verder moet. De intentie is Van den Bulck samen te zetten met de directie om te zien of de partijen als professionals met elkaar verder kunnen. Gezien de hoogopgelopen spanningen lijkt dat niet evident.

In de geschiedenis van het Belgische voetbal werd nog nooit een actieve voorzitter uit zijn functie gezet.