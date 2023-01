Bondstop in Duitsland om te onderhandelen met Domenico Tedesco, Peter Bosz ook nog optie

Peter Bosz (59) zit net als Tedesco zonder job. In de herfst van 2022 werd hij ontslagen bij Olympique Lyon. Eerder had hij onder meer Borussia Dortmund en Ajax onder zijn hoede. Bij Ajax bereikte hij de Europa League-finale, maar moest hij later vertrekken door onenigheid in de technische staf.

Tedesco (37) is jonger en heeft ook aangegeven dat hij, ondanks zijn leeftijd, graag een land zou coachen. De Task Force vindt het interessant om zijn jeugdige profiel te koppelen aan aanstaande technisch directeur Frank Vercauteren. In de gesprekken met de bond gaf Tedesco aan dat hij Andreas Hinkel wil meenemen als assistent en Max Urwantschky als doelmannentrainer.