Bondscoach Vanthourenhout blikt terug op wielerjaar: ‘Evenepoel moet af en toe wat meer tegenwind krijgen’

Met vijf medailles (driemaal zilver, tweemaal brons bij de elite) op drie verschillende kampioenschappen kan Sven Vanthourenhout terugblikken op een succesvol debuut als wielerbondscoach. ‘Alleen de kers op de taart op het WK in eigen land ontbrak’, weet hij. Daarna ontstond ook heisa rond Remco Evenepoel. Niet voor het eerst, maar als het aan de bondscoach ligt, wel voor het laatst. ‘Dat laat ik niet meer gebeuren.’

Sven Vanthourenhout volgde op 19 november 2020 Rik Verbrugghe op als bondscoach op de weg. Er wachtte hem meteen een moeilijke opdracht. Niet alleen waren er de Spelen in Tokio, de verwachtingen voor het WK in eigen land waren hooggespannen. Al moest hij eerst nog aan de bak als bondscoach in het veld, een functie die hij sinds 2017 uitoefent.

Er was meteen een klein relletje toen u Thibau Nys thuisliet.

“Ik zou vandaag dezelfde beslissing nemen. Veel mensen vermoedden dat ik meteen wou laten zien dat ik boven de familie Nys stond (Nys en Vanthourenhout waren jarenlang boezemvrienden, AB), maar ik wou helemaal geen statement maken. Het ging mij om de prestaties van Thibau, en die waren niet goed genoeg.”

Een paar maanden later selecteerde u hem wel voor het EK en WK op de weg.

“Het was niet fijn om in januari die keuze te maken, maar dat is niet blijven hangen. Na het WK veldrijden ben ik contact blijven houden met Thibau. Zijn resultaten in de zomer waren goed en leverden hem een selectie op. Ik was zeer tevreden over hem. Het was een plezier om hem in de groep te hebben, met het gekende topresultaat als gevolg.”

Hij werd Europees kampioen en daarna zesde op het WK. Intussen draait het in het veld opnieuw niet al te best. (Al won Nys vandaag – dus na dit gesprek – wel de cross in Loenhout, red.) Zou u hem nu selecteren voor het WK in Amerika?

“Als ik vandaag die selectie moet maken, blijft hij thuis, maar binnen twee of drie weken kan dat helemaal anders zijn. Wat ik trouwens nu zie in het veld is voor mij geen verrassing.”

Hoe bedoelt u?

“(voorzichtig) Om eerlijk te zijn: ik zie bij Thibau niet de flitsen in het veld die ik van hem wel zie op de weg.”

Misschien is hij gewoon een betere weg- dan veldrijder?

“Hij mist momenteel gewoon bepaalde dingen om mee vooraan te doen in het veldrijden, terwijl hij wel de capaciteiten heeft om mee te doen op de weg voor het allerhoogste. Dat is geen kritiek en ik wil me niet negatief uitlaten, maar ik zie wat ik zie. Op het EK op de weg was hij fenomenaal goed. Als ik er nu aan terugdenk, krijg ik opnieuw kippenvel. Pas op, misschien heb ik helemaal ongelijk en wordt hij straks Belgisch kampioen en wereldkampioen. Dan moet alles wat ik net heb gezegd meteen van tafel, maar het zou me verbazen.”

Hij is wel nog maar een tweedejaarsbelofte.

“Dat is een feit, maar ik vergelijk hem met zijn leeftijdsgenoten. Bij de junioren was hij een van de besten van zijn jaar, maar intussen zijn een paar van die jongens hem voorbijgefietst. Hij is niet meegegroeid zoals anderen zijn gegroeid. Neem Emiel Verstrynge. Die jongen is ook nog niet waar hij moet zijn, maar elk jaar komt er een procentje bij. Bij Thibau is dat procentje erbij gekomen op de weg, maar niet in het veld.”

Over naar uw tweede grote tornooi dit jaar: de Olympische Spelen. Remco Evenepoel speelt cavalier seul in de wegrit, maar wordt daarna gelost. Wel pakt u zilver met Wout van Aert.

“Remco zijn aanval ging tegen alle afspraken in, maar ik heb dat proberen kaderen. Hij zat niet goed in zijn vel, zocht bevestiging en wilde zich graag bewijzen. Zonder die aanval was hij ook gelost, maar goed: het mag niet gebeuren.”

Hans Vandeweghe zei in Humo dat ze ‘Mauri Vansevenant en Remco Evenepoel uit elkaar moesten halen of er waren klappen gevallen op die Spelen’.

“Ik weet niet waar dat gerucht vandaan komt. Onlangs belde een andere journalist me op of het waar was dat ze neus tegen neus hadden gestaan, maar dat klopt niet. Als je me vraagt: zijn dat jongens die je in een ploeg samen legt op een kamer? Neen. Het zijn twee jongens met twee totaal verschillende karakters, en daar is niks mis mee. Roberto Martinez heeft in zijn selectie van 22 Rode Duivels ook geen 22 goede vrienden bij elkaar.”

Liep Evenepoel op de Spelen naast zijn schoenen, zoals Vandeweghe beweert?

“Ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven. Het is niet dat hij naast zijn schoenen liep. Kijk, in zijn denkwijze moest hij enkel nog zijn rugnummer opspelden, die wegkoers en tijdrit rijden en dan naar België terugkeren met twee medailles op zak. Dat was zijn denk- en leefwereld in de dagen voor de Spelen. Hij is ongelooflijk ambitieus en soms ambitieuzer dan hij mag zijn. Er zullen ongetwijfeld nog momenten komen in zijn carrière dat hij wel ambitie mag uitspreken, maar toen was dat niet het geval en die Spelen waren eigenlijk een fiasco. Natuurlijk is dat jammer voor hem, want Remco werkt heel hard en laat niets aan het toeval over, maar soms zou hij de dingen wat meer moeten loslaten.”

Moet Evenepoel soms wat meer neen horen?

“(Knikt bevestigend) Hij moet af en toe wat meer tegenwind krijgen. Soms moet hem gezegd worden: zo is het, en niet anders. Niet iedereen moet in zijn zog lopen. Patrick Lefevere doet dat niet, maar Patrick heeft zestig mensen in dienst en kan daar niet constant mee bezig zijn. Het probleem in het wielrennen is dat er heel wat mensen zijn die hun wagonnetje vasthangen aan een renner. ‘Op deze trein moeten we springen, want hier gaan we ver mee komen.’ En dat is niet altijd goed. Als je een gegronde reden hebt, moet je durven ingaan tegen iemand. Dat doe ik, en ik kan dingen zeggen tegen Remco. Hij respecteert mijn mening, maar tegelijkertijd zijn er ook momenten dat hij niet luistert en dat is jammer. Ik spreek op hem in, wijs hem op zaken en doe dat voor zijn eigen goed. Op de lange termijn gaan hij en zijn carrière daar meer baat bij hebben dan met mensen rondom hem die allemaal ja knikken.”

Jullie praatten een en ander uit na de Spelen. Hoe jammer zijn dan de gebeurtenissen tijdens en na het WK?

“Heel spijtig. Tijdens de wedstrijd zelf zag ik niet veel van de koers, maar daarna heb ik het WK twee keer van begin tot eind herbekeken. Dan pas zie je dat bepaalde dingen niet volgens afspraak zijn gebeurd.”

Kwam het voor u als een verrassing wat Remco daarna in Extra Time vertelde? Hij zei dat de teammeeting onduidelijk was.

“Het was nochtans heel simpel. Remco is na 60 kilometer in de aanval getrokken. Geloof me, er was geen enkel plan - ik heb mijn powerpoint nog staan - waarin staat dat hij de eerste 150 kilometer in de aanval moet rijden. Het was niet aan Remco om dat te doen, en al helemaal niet om mee op kop te rijden.”

Te zijner verdediging: Eddy Merckx had net voor het WK geen mooie dingen gezegd. Misschien wilde hij zich té graag tonen?

“Hij heeft zich zeker getoond.”

Of reed hij een WK in functie van zijn buitenlandse ploegmaat, Julian Alaphilippe?

“Ik weet dat die bedenking leeft, maar daar geloof ik totaal niet in. Remco zit op dat moment met niemand in zijn hoofd, denkt alleen aan zichzelf en wil zich in de kijker rijden. Meer niet. Dat heb ik ook gemerkt in de dagen na het WK. Anders doe je geen uitspraken dat je zelf wereldkampioen had kunnen worden. Remco heeft in Extra Time dingen gezegd die niet kunnen. Er was een evaluatie gepland en hij had daar zijn zeg moeten doen, niet in een tv-programma.”

Hij was niet op de meeting. Waarom?

“Hij vond dat hij niet bij die meeting hoefde te zijn, want hij had achteraf dingen gehoord waardoor hij het gevoel had dat hij niet bij de groep hoorde. Verder wees hij nog op een aantal andere zaken. Jammer genoeg stuurde hij die mail niet alleen naar mij, maar deed hij een reply all naar zijn ploegmaten. Zijn woorden zijn slecht gevallen.”

Ik snap niet dat een bondscoach een renner niet kan verplichten om aanwezig te zijn op de evaluatie.

“Ik heb hem daar uiteraard op gewezen, dat het niet goed voor hem was om verstek te geven. Met zijn afwezigheid heeft hij zichzelf geen dienst bewezen.”

We zijn nu drie maanden verder. Is alles intussen uitgepraat?

“Ik heb Remco al een paar keer gesproken, maar tussen hem en Wout van Aert is nog geen overleg geweest.”

Was het WK en de heisa erna de uitschuiver te veel?

“Ik leer daar ook dingen uit. Er gaat geen kans meer zijn… Hoe moet ik het zeggen... Zo’n scenario’s gaan we niet meer voorhebben.”

Dat hij niet luistert, bedoel je?

“Het zal zo zijn of niet anders.”

Over naar de toekomst en het WK veldrijden in Fayetteville. Had u verwacht dat Wout van Aert nu al zo sterk zou zijn?

“Wat mij opvalt is zijn blik. Hij straalt, hij rijdt ontspannen rond, hij maakt weinig tot geen fouten en als dat wel gebeurt, herstelt hij ze meteen. Je merkt geen frustratie, hij jaagt zich niet op en groeit in een wedstrijd. Dat zagen we de voorbije jaren niet van hem. Het is een plezier om hem rond te zien crossen.”

Ongetwijfeld weet u al meer over zijn deelname aan het WK. Wat kan u al zeggen?

“Voor mij is het vrij duidelijk. Op dit moment ga ik ervan uit dat hij niet gaat. Dat is plan A. Hij rijdt nu zijn crossen en heeft een plan dat loopt tot en met het BK. Als daarna verandering komt in zijn plannen, dan is dat plan B. Het is niet dat hij halsoverkop zal afreizen naar het WK. Er bestaat een traject om aan het WK deel te nemen, maar dat hing af van zijn resultaten en zijn gevoel in het veld. Dus er is daar over nagedacht, maar plan A is nog altijd een feit en nog niet in twijfel getrokken. Dus op dit moment is deelname aan het WK in Amerika niet aan de orde.”