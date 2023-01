Bondscoach Vande Broek wegens ‘feiten van grensoverschrijdend gedrag’ naar tuchtraad

Vadsige schijtwijven. Bende trienen. Hoer. Het is slechts een greep uit de ongepaste scheldwoorden waar Gert Vande Broek zijn speelsters als bondscoach op trakteerde. Zo getuigden drie ex-Yellow Tigers - Freya Aelbrecht, Hélène Rousseaux en Valerie Courtois - althans in De prijs van de winnaar, een documentaire die Canvas uitzond op 6 december 2021.

Minstens even erg als het taalgebruik vonden ze de cultuur van angst die er bij de nationale ploeg heerste. Roepen, tieren, kleineren en intimideren: het passeerde volgens hen allemaal de revue, tot fatshaming toe. Dat de speelsters het emotioneel misbruik pas na hun afscheid als international aan de kaak stelden, lag aan het turnschandaal - het deed hen inzien dat Vande Broek grenzen had overschreden. In de dagen erna sloten overigens nog andere ex-speelsters zich bij hen aan, onder wie setter Ilka Vande Vyver. Zij voegde eraan toe dat de scheldwoorden de voorbije vijf jaren wel verdwenen waren.

Gert Vande Broek, die de Tigers naar brons leidde op het EK van 2013, zei geschrokken te zijn “van het beeld dat van mezelf als coach en ook een beetje als mens werd opgehangen”. Volgens de volleybaltrainer lag dat nooit in zijn bedoelingen. Hij kon ook rekenen op de steun van de volleyfederatie en enkele speelsters van de huidige generatie Tigers, zoals Britt Herbots.

Het bondsparket van Volley Vlaanderen besliste een onderzoek te openen en sprak - afhankelijk van de bron - wel zestig tot honderd getuigen à charge en à décharge. Na meer dan een jaar wachten rondde het bondsparket in januari zijn rapport af en hun besluit is, aldus het perscommuniqué, “dat er wel degelijk sprake is van feiten die als grensoverschrijdend gekwalificeerd dienen te worden”.

Het bondsparket zal de zaak dan ook aanhangig maken bij de tuchtraad van de volleybalbond. De raad zal zich beraden over een eventuele disciplinaire sanctie. Bij de volleybalinstanties wenste niemand te reageren zolang er geen vonnis is.

Gert Vande Broek zelf meldde kort “dat hij vanmiddag kennis nam van het verslag van het bondsparket. Ik ben tevreden dat het dossier nu in handen komt van de tuchtraad. Ik behoud er alle vertrouwen in dat ik voor de raad mijn onschuld zal kunnen aantonen.” Volgens zijn advocate Lut Wille kon hij inhoudelijk het dossier nog niet helemaal inzien.

Het is onduidelijk hoelang de procedure voor de tuchtraad zal duren. Mogelijk worden ook nog bijkomende onderzoeksdaden gevraagd, maar de raad zou toch binnen een aanvaardbare termijn tot een uitspraak moeten komen. Tot nader order blijft Vande Broek, die in de zomer negende werd met de Yellow Tigers op het WK, op post als bondscoach. In 2023 staat er een EK in eigen land op het menu.