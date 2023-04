Bondscoach van Red Flames Ives Serneels met hernia en defensieve zorgen naar Oostenrijk

Vorig jaar in juni kwamen de Oostenrijkse vrouwen in Lier winnen met 0-1. Zonder bal is het zeker een van de felste tegenstanders op het continent. Straks, in Wiener Neustädt, is België de prooi.

Door blessures en ziekte moet Serneels heel veel ervaring thuislaten. Geen Kees, Tysiak, De Neve, Philtjens. Geen Van Kerkhoven en geen Wullaert. Door de hernia kan de bondscoach niet stilzitten. Dat baart hem pas echt zorgen want de puzzel op het veld gaat hij met plezier leggen. “Mochten we gekwalificeerd zijn voor het WK dan was het anders.” Nu is het een ontdekkingsreis. Hij komt dingen versneld te weten. Speelsters worden voor de leeuwinnen gegooid en eigenlijk zonder risico. “We zullen centraal achterin altijd opteren voor een ervaren speelster naast een jongere met weinig internationale ervaring.” Biesmans, Vanhaevermaet, zelfs De Caigny naast Colson (24, 1 cap) van Anderlecht of Brackman (21, 2 caps) van Standard. Constance Brackman is voor Serneels een grote belofte. “Ze was bij de U23 heel goed tegen Spanje, Engeland en Portugal.” Hij verklapt dat zij zeker in de selectie voor het WK zou geraakt zijn. Omdat de Red Flames er niet bij zijn Down Under krijgen De Neve (operatie) en Tysiak de tijd om topfit aan de start van de EK-kwalificatiewedstrijden te komen. Kees heeft minder hersteltijd nodig. Zij zal paraat zijn voor het vervolg van de spannende play-offs met OHL.

In de aanval wordt het slim freewheelen. In Oostenrijk is het aan Dhont, Janssens, Detruyer, Eurlings en co. Dynamiek, frivoliteit en snelheid. Deze keer zonder het lepe en de trefkracht van kapitein Wullaert. Zij komt er waarschijnlijk bij voor de match tegen Slovenië, volgende week dinsdag.

Ook op post voor de match tegen Slovenië: sportief directeur Frank Vercauteren. Hij zal vanaf zondag de hele voorbereiding op de voet volgen. Alle theorie en praktijk. Voetbal moet je Vercauteren zeker niet meer leren, vrouwenvoetbal is niet helemaal maar toch anders.

Vanavond om 21 uur Oostenrijk-België, volgende week dinsdag om 20 uur België-Slovenië.