Bondscoach: ‘Van Aert kan haantjesgedrag aan tafel missen als kiespijn’

De veelbesproken fietswissels van Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck op het Belgisch kampioenschap blijven nazinderen. Kunnen beide renners straks wel samen naar het WK? “Ik had verwacht dat het incident vanzelf zou gaan liggen. Helaas is de rust niet teruggekeerd”, zegt bondscoach Sven Vanthourenhout. “De cross in Otegem heeft niet geholpen. Het wordt tijd dat beide renners zich kunnen vinden in de situatie zoals ze is. Ze moeten verder, op een volwassen en sportieve manier.”

De bondscoach zegt wel dat hij dit niet zomaar laat passeren. “Wanneer we op donderdag in het WK-hotel arriveren wil ik geen spanningen en bedenkelijke gezichten. Ik wil dat iedereen klaar is om op zondag het WK te rijden.”

Bij het WK in 2017 in Luxemburg was de spanning te snijden nadat Kevin Pauwels resultaten van een dopingcontrole op Twitter had gezet, om duidelijk te maken dat hij geen geneesmiddelen nam. De impliciete vraag aan Wout van Aert was toen om hetzelfde te doen. Van Aert weigerde, maar maakte Pauwels twee dagen voor het WK verbaal met de grond gelijk.

Luisteren naar beiden

“Wat tijdens en na het BK is gebeurd, hoort niet meer thuis in het moderne wielrennen”, gaat Vanthourenhout verder. “Elk team moet alle middelen inzetten om sponsors te overtuigen opdat renners hun sport zouden kunnen beoefenen. Dat vraagt ook een volwassen attitude van de renner. Wie de naam van de sponsor draagt, heeft een verantwoordelijkheid.”

Sven Vanthourenhout: "Ik verwacht niet dat ze dikke vrienden worden. Dertig crossen in een jaar zijn ze concurrenten. Ik wil wel het nodige respect tegenover elkaar." Beeld BELGA

De nationale selectieheer wijst niemand met de vinger. “Ik heb de chaos in de materiaalpost gezien en de beschuldigingen die daarna zijn gevolgd. Ik vind dat Michael Vanthourenhout daar rustig en verstandig mee is omgegaan. Hij zit natuurlijk in het winnende kamp, dat maakt het makkelijker. Laurens Sweeck heeft maandag in Otegem sportief revanche kunnen nemen, daar had het bij kunnen blijven.

“Ik ga naar hun beider verhaal luisteren, hoe ze daar echt op terugkijken. Dan is de kous ook af. Ik verwacht niet dat ze dikke vrienden worden. Dertig crossen in een jaar zijn ze elkaars concurrenten. Ik wil wel het nodige respect tegenover elkaar en tegenover de anderen. Ook Wout van Aert schuift straks mee aan de tafel. Hij zit in de focus om wereldkampioen te worden en kan haantjesgedrag missen als kiespijn.”

Olie op het vuur

Is er een voorgeschiedenis tussen Sweeck en Vanthourenhout? Ze reden drie jaar in hetzelfde team van Jurgen Mettepenningen. “Sweeck was niet gelukkig in die ploeg, dat speelt zeker een rol. Ik denk wel dat de duels altijd correct en sportief zijn geweest.”

Mettepenningen goot olie op het vuur en postte een video uit de cross van Diegem, waarin Sweeck volgens hem Vanthourenhout ten val bracht. “Je kunt doorgaan en proberen je gelijk te halen. Dat hoeft niet”, stelt de bondscoach. “Het gaat gewoon om het incident in de wisselzone: was dat bewust of onbewust? Volgens mij was het niet bewust. We leven in 2023, niet meer in het wielrennen van de vorige eeuw, waarin zulke praktijken schering en inslag waren. Ik heb gecrost in de generatie Wellens, Groenendaal, De Clercq en Nys. Toen werden de psychologische spelletjes echt gespeeld. Sponsors en teams verwachten niet meer dat zulke dingen nog gebeuren.”

Trek een streep eronder, besluit Vanthourenhout. “Renners en ploegen moeten blij zijn dat iedereen na een moeilijke coronaperiode nog zijn boterham kan verdienen met een uurtje crossen op zondag. Er bestaat geen twijfel over dat beiden het WK zullen rijden. Maar iedereen weet: zulke dingen heb ik nog nooit getolereerd, ook niet als het met de beste renners van de wereld is. Ik ga daar nu niet mee beginnen.”