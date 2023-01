Bondscoach Sven Vanthourenhout blikt vooruit: ‘Als Remco op het Giro-podium staat, is dat even waardevol als winst in de Vuelta’

De wereldtitel van Remco Evenepoel in Australië was de kers op de taart van een topwielerjaar voor ons land. Volgens bondscoach Sven Vanthourenhout mogen we volgend jaar zelfs rekenen op twee regenboogtruien. Een vooruitblik op het Belgische wielerjaar 2023 in 23 vragen.

1) Pakt Wout van Aert op 5 februari in Hoogerheide de wereldtitel tegen Mathieu van der Poel?

“Ja. Een maand geleden had ik daar mijn twijfels over. Zijn niveau was niet even hoog als vorig jaar, maar Wout heeft de kloof op Mathieu razendsnel gedicht. Belangrijk is dat hij op dezelfde ontspannen manier blijft crossen. Hij ligt er niet wakker van wanneer hij eens een foutje maakt of een cross niet wint. Als hij die mindset en rust kan behouden, heb ik er op het WK een goed oog in. Als we natte weersomstandigheden krijgen, is het een parcours op maat van Wout.”

Wout van Aert. Beeld GOYVAERTS/GMAX AGENCY

2) Wint Van Aert de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix?

“Roubaix. De Ronde van Vlaanderen zal nog niet voor 2023 zijn.”

3) Wordt Jumbo-Visma de maat der dingen in het voorjaar?

“Ja. Ze gaan de lijn doortrekken van het voorjaar 2022. Ondanks alle successen, blijft die ploeg zichzelf kritisch evalueren om nog te verbeteren. Met Dylan van Baarle erbij zijn ze het sterkste blok in de kasseiklassiekers.”

4) Kunnen Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck vanuit de rug van Van Aert een voorjaarskoers winnen?

“Wat Tiesj betreft, zeker! Voor Nathan wordt dat moeilijker, maar dat heeft niets te maken met zijn kwaliteiten. Met de komst van Van Baarle en de aanwezigheid van Laporte zal hij vroeger aan de bak moeten dan Tiesj.”

5) Wie wordt na Van Aert de beste Belg in de kasseiklassiekers?

“Arnaud De Lie. Ik verwacht dat die nog een stap zal zetten. Ik zie hem al meedoen voor de zege in Dwars door Vlaanderen en Gent-Wevelgem.”

Arnaud De Lie. Beeld Photo News

6) Kruipt Lotto-DSTNY uit het dal?

“Ik vind het een goede keuze van de ploeg om hun programma te verlichten en enkele koersen te schrappen, maar De Lie zal het niet alleen kunnen. Victor Campenaerts zal er staan in het voorjaar, maar het is nu aan Brent Van Moer en Florian Vermeersch om hun flits van 2022 te bevestigen met eigen resultaten of in steun van De Lie.”

7) Profiteert Yves Lampaert van het vertrek van Zdenek Stybar bij QuickStep?

“Het vertrek van Stybar heeft geen invloed op de plek in de pikorde van Yves in de voorjaarskern van Soudal-QuickStep. Yves koerst op zijn instinct en kan de koers goed lezen, waardoor hij vaak in de positie belandt om voor eigen rekening te rijden. De Ronde van Vlaanderen is te hoog gegrepen voor hem, maar in principe moet hij dit jaar opnieuw een semiklassieker kunnen winnen om zijn palmares nog wat te verfraaien.”

8) Wat wordt de beste transfer: Tim Wellens naar UAE, Tim Merlier naar Soudal-QuickStep of Quinten Hermans naar Alpecin-Deceuninck?

“Merlier zal zeker zijn sprints winnen, maar ik kies Quinten. Ik ben ervan overtuigd dat we van Quinten nog niet het beste hebben gezien en hij bij de Roodhoofts verder kan ontbolsteren. Ondanks dat hij dit jaar tweede werd in Luik, verwacht ik hem eerder op parcours met kortere, punchy hellingen zoals de Amstel Gold Race, Brabantse Pijl en waarom niet Harelbeke.”

9) Kan Dylan Teuns zijn voorjaar van 2022 evenaren?

“Opnieuw de Waalse Pijl winnen zie ik Dylan niet doen, maar als hij gezond blijft, moet hij in principe overal kunnen meedoen voor de ereplaatsen. Vraag is wel hoe zijn aanpassing verloopt bij zijn nieuwe ploeg.”

10) Kan Greg Van Avermaet op zijn 37ste nog eens herrijzen?

“Het gebeurde wat onder de radar, maar in het najaar vond ik Greg goed en haalde hij weer een constant niveau. Ik gun het hem om nog één keer zijn armen in de lucht te kunnen gooien, maar dat zal dan in een semiklassieker zijn. De Ronde van Vlaanderen zal niet op zijn palmares staan.”

11) Kan Thibau Nys bij Trek-Segafredo al een semiklassieker genre Nokere Koerse winnen?

“Neen. Ik denk dat het nog te vroeg is. We mogen in het voorjaar nog niets van Thibau verwachten.”

12) Welke Belg wordt de revelatie van het voorjaar?

“Ik hoop dat Dries Van Gestel zijn niveau van vorig jaar kan herhalen. In Gent-Wevelgem moest die niet onderdoen voor de toppers. Als daar nog iets bij komt, wordt dat een vaste klant in de finales zoals Stuyven.”

Dries Van Gestel. Beeld Photo News

13) Bestendigt Intermarche-Circus-Gobert zijn groeicurve?

“Ja. Vorig jaar was geen toevalstreffer. Die ploeg heeft de voorbije jaren hard gewerkt aan hun begeleiding. Ik hoop dat jonge Belgen zoals Arne Marit, Rune Herregodts en Kobe Goossens een paar keer de finale kunnen rijden in een semiklassieker.”

14) Doet Jasper Philipsen beter dan zijn negen zeges van 2022?

“Ja. Jasper is vorig jaar in de Tour een echte coureur geworden. Als hij dat niveau van de Tour kan herhalen in het voorjaar, moet hij in staat zijn om de Poggio te overleven en Milaan-Sanremo te winnen.”

15) Wint Evenepoel een rittenkoers van WorldTour-niveau in de aanloop naar de Giro?

“Remco is keihard aan het werken om meteen te schitteren in zijn regenboogtrui. Ik zie hem koersen als de UAE Tour of Ronde van Catalonië gewoon winnen. Eigenlijk kan hij elke koers winnen waarin hij start.”

16) Wint Evenepoel dan ook de Giro?

“Ik zou het graag zien gebeuren, maar ik denk dat Primoz Roglic de Giro wint. Het is voor Roglic misschien de laatste kans om nog een grote ronde te winnen en ik verwacht hem nog één keer op zijn best, met Remco kort in zijn buurt. Als Remco op het eindpodium van de Giro staat, is dat even waardevol als zijn eindzege in de Vuelta en moeten hij en wij daar even trots op zijn.”

17) Welke Belgen naast Van Aert en Philipsen kunnen een Tour-rit winnen?

“Als Quinten Hermans de Tour rijdt, moet die dat kunnen.”

18) Trek je naar het WK in Glasgow met twee kopmannen?

“Als Wout en Remco hetzelfde niveau halen als in 2022, staan ze niet ter discussie wat het kopmanschap betreft, maar ik denk op dat parcours ook aan Philipsen en die pak je niet mee als knecht, maar als potentiële afwerker.”

Remco Evenepoel. Beeld BELGA

19) Pakt België eindelijk een gouden medaille op het WK tijdrijden?

“Ja. Wout en Remco hebben al gezegd dat ze de tijdrit willen rijden. Gezien het WK in augustus valt, stijgen onze kansen op de wereldtitel. Wout is altijd goed na de Tour en Remco heeft na de Giro tijd om zich voor te bereiden.”

20) Wie wordt in september de kopman op het EK in Drenthe?

“Het is een klassiek parcours met de VAM-berg als scherprechter. Ik heb keuze uit veel kandidaten. Remco heeft al interesse getoond.”

21) Wat mogen we verwachten van de 20-jarige Cian Uijtdebroeks in de Vuelta?

“Cian zal een vrije rol krijgen. Als ze hem bij Bora-hansgrohe soms eens een dagje laten overslaan, moet hij in staat zijn om mee te dingen naar ritwinst.”

22) Van welke neoprof mogen we een flits verwachten?

“Omdat Alec Segaert nog geen prof wordt, kies ik Lennert Van Eetvelt. Lennert heeft de voorbije jaren grote stappen vooruit gezet en koerste vorig jaar op een constant hoog niveau. Ik ben benieuwd wat hij al waard is in rittenkoersen.”

23) Last but not least. Kan Lotte Kopecky haar topjaar van 2022 nog eens overdoen?

“Ik verwacht Lotte op hetzelfde niveau, maar opnieuw Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen winnen, wordt moeilijk. Ik zie haar eerder winnen in Roubaix.”