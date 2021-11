Bondscoach Roberto Martínez naar Aston Villa? Die kans is klein

Liverpool-icoon Steven Gerrard is kandidaat nummer één om de nieuwe trainer van Aston Villa te worden. Die andere bekende naam op de longlist, Roberto Martínez, is voorlopig niet happig.

De Belgische bondscoach zit nog altijd waar hij zat, maar elke interlandperiode moet hij toekomstvragen counteren. Er zal er altijd wel één zijn die straks Aston Villa ter sprake brengt op een persconferentie of in een flashinterview. Het antwoord van Roberto Martínez laat zich raden.

De bondscoach laat zelden het achterste van zijn tong zien. Zeker niet als het over zijn toekomst gaat. Sinds de derde plaats van de Rode Duivels op het WK in Rusland, nu drie jaar geleden, hebben buitenlandse media hem met regelmaat in verband gebracht met prestigieuze clubs. Hebben makelaars, in opdracht van, hem elders aangeboden. Hebben agenten hem zonder zijn medeweten als een optie op tafel gegooid. Is hij als een van vele kandidaten onderworpen aan een jobinterview, zoals bij Arsenal en Tottenham.

‘En plein public’ zwijgt de bondscoach daar zedig over. Wie hem de komende dagen naar Aston Villa polst gaat een gelijkaardige reactie krijgen. De Engelse middenmoter ontsloeg zondag zijn trainer, Dean Smith, na vijf nederlagen op rij. Op de ‘longlist’ van kandidaat-opvolgers prijkt ook de naam van Martínez, maar eerste keus is hij volgens plaatselijke bronnen niet.

Steven Gerrard, Liverpool-icoon en momenteel aan de slag bij Rangers in Schotland, is voor Villa’s Egyptische eigenaars en CEO Christian Purslow de geknipte man. De eerste lijnen liggen al uit. Ze moeten Gerrard nog overtuigd krijgen. Hij is close met Purslow.

Na zijn eerste informatieronde wil Villa zijn lijst met kandidaten de komende dagen terugbrengen tot een shortlist van trainers die ze echt willen interviewen. Het is de bedoeling dat zijn nieuwe trainer binnen tien dagen op de bank zit.

De kans dat Martínez de finale selectie haalt, is klein. Bij Villa zijn ze ook op de hoogte van zijn ambities. De bondscoach staat niet te springen voor een avontuur bij een club die tegen de degradatie vecht. Niet Newcastle United, niet Norwich City, niet Aston Villa. Martínez staat open voor een terugkeer naar de Premier League, maar hij is selectief. De juiste club op het juiste moment.

Voor Martínez in 2016 aan de slag ging bij de Rode Duivels was hij zeven jaar aan de slag in de Premier League. Eerst bij Wigan, waar hij de FA Cup won. Vervolgens bij Everton. (KTH/PJC)