Bondscoach Roberto Martinez blijft, zegt hij, en dus weet je: Martinez vertrekt

Bondscoach Roberto Martinez blijft, daar wilde hij toch even heel duidelijk over zijn, en dus weet je: Martinez vertrekt. Zo gaat het immers altijd. Hoe stelliger de trainer, hoe nader het afscheid. Zijn focus ligt geheel en al bij de Rode Duivels, zegt hij, en dus mogen geïnteresseerde clubs alvast een ordelijke rij vormen.

Een successupporter leest zoiets, gooit de krant terzijde en slaat aan het profeteren. “Ma! Ik hier. Wat? Je zoon. Zeg, Martinez blijft! Ja. Ja, de bondscoach. Van de Rode Duivels. Ook goed nieuws voor De Bruyne hè; reken maar van yes dat die ook volgende keer weer mee mag.”

Een kenner zou zo iemand het liefst meteen bij zich op schoot nemen.

In voetbal is niets wat het lijkt, de meeste schijnbewegingen gebeuren nog steeds naast het veld. Elke zin in elk interview kan van voren naar achteren en van achteren naar voren worden gelezen en hij betekent evenveel, namelijk niets. Het zijn holle frasen. Op een persconferentie wordt veel gehoord, maar geen woord gezegd.

Is er volgens de betrokkenen geen sprake van een ontslag, dan ligt de stempelkaart al klaar. Heeft een trainer het erg naar zijn zin bij een club, dan heeft hij een bloedhekel aan zijn spelers. Is de voorzitter als een tweede vader voor hem en heeft hij zonet het peterschap van diens kleinkind aanvaard, dan zou niets hem meer verblijden dan een kordaat defenestreren van die ouwe rotzak.

‘Geen commentaar’ betekent afhankelijk van de context ‘De deal is zo goed als rond’, ‘Je hebt gelijk, maar als ík dat zeg kom ik in de problemen’ of ‘Natuurlijk kan die er niks van! Ik ben toch ook niet blind? Maar we hebben er 8 miljoen voor gegeven en dus moet hij spelen’. Meestal volgt dan zo’n afgemeten grijns en kan de journalist alvast een kaarsje doen branden. Die zien we nooit meer op een trainingsveld.

Weet iemand eigenlijk met zekerheid wat zo’n Martinez nu eigenlijk dóét, en hoe goed of slecht hij daarin is? Met een ploeg als deze haalt mijn oom ook nog wel de kwartfinale, en die haalt niet eens het eind van de toog. Ja, Martinez bepaalt de opstelling, maar hij heeft één spits en harkt met veel moeite vier verdedigers bijeen, allen centrale. Veel kanten kun je dan niet uit met je opstelling.

Martinez is bondscoach omdat hij beter was dan Marc Wilmots, een man die voordien nauwelijks had gecoacht. De Spanjaard was trainer van Everton, het KV Mechelen van Engeland, waarmee hij vijfde en twee keer elfde eindigde. Voordien coachte hij Swansea en Wigan, amper clubs te noemen. Dankzij België is hij straks trainer van Barcelona.

Want hij blijft, zegt hij. Zijn focus ligt bij de Rode Duivels. Bij de bond lezen ze zoiets, gooien de krant terzijde en slaan aan het profeteren. Jacky Mathijssen onthoudt zich van commentaar.