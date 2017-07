Bondscoach Red Flames: "Uitgangspunt is winnen tegen Nederland"

"We zijn het toernooi gestart als underdog in deze groep en nu doen we op de slotspeeldag nog mee voor een plaats in de kwartfinales. Het is heel mooi dat we hier zitten en iedereen wil graag nog wat langer blijven. Om zeker te zijn van een stek bij de laatste acht moet er gewonnen worden van Nederland en dat zal dan ook ons uitgangspunt zijn", vertelde de bondscoach zondag daags voor de wedstrijd op de persconferentie in het Koning Willem II-stadion.



Na de openingswedstrijd tegen Denemarken voerde Serneels enkele tactische wijzigingen door en die leverden meteen resultaat op tegen Noorwegen. De verwachting is dan ook dat de bondscoach zijn ploeg niet al te veel zal wijzigen. "Nederland is een ander team dan Noorwegen, dus zijn kleine wijzigingen altijd mogelijk. Maar we moeten van onze eigen kracht uitgaan. Na Noorwegen verdient iedereen het om tegen Nederland opnieuw te spelen. We trainen nog in functie van de tegenstander en dan wordt het kijken hoe de speelsters daarop reageren."



Voor Oranje, dat zes punten heeft, volstaat in Tilburg een gelijkspel om zich te verzekeren van een plek in de kwartfinales. De Red Flames hebben een zege nodig om zeker te zijn van een plaats bij de laatste acht. Bij een gelijkspel stoten beide landen mogelijk door. "Maar over een vriendendienst kunnen we op voorhand niet praten", stelde Serneels. "Voor het toernooi zou het mooi zijn als beide landen zouden doorstoten, maar zover zijn we dus nog niet. Nederland heeft individueel veel kwaliteit, maar als we ons niveau van tegen Noorwegen negentig minuten kunnen halen, kan de wedstrijd wel in ons voordeel kantelen. Maar dan zal onze wedstrijd wel voor 95 procent perfect moeten zijn. Hetgeen ik reeds gezien heb op training, stemt me alvast tevreden."