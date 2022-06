Bondscoach over BK tijdrijden: ‘Een onemanshow van Evenepoel? Lampaert rijdt ook sterk’

Na een klassiek monument een eerste Belgische kampioenentrui? Ja, dat ziet bondscoach Sven Vanthourenhout wel zitten voor Remco Evenepoel. Ook die grote ronde komt mogelijk nog. ‘Gun hem de nodige tijd.’

Coach, moet het BK tijdrijden nog worden gereden?

Vanthourenhout: “Iedereen, ook ik, verwacht een onemanshow van Remco Evenepoel. Maar na vorig jaar (toen Yves Lampaert won in Ingelmunster, JDK) ben ik daar toch voorzichtiger in geworden. Lampaert reed ook een sterke tijdrit in de Baloise Belgium Tour, weliswaar niet tegen dezelfde concurrentie als Evenepoel in de Ronde van Zwitserland. En een BK is een losse chronorace, geen deel van een rittenkoers. Alles moet kloppen op die ene dag.”

De topvorm van Evenepoel en Lampaert maakt de afwezigheid van Wout van Aert dubbel zo jammer, toch?

“Zeker. De wereldtop op een ordinaire donderdag in juni verzameld op een stukje Vlaamse grond. Middelkerke 2019 revisited, toen waren ze er wél allemaal. Soit, alle begrip voor Van Aerts beslissing. De BK-affiche is meer dan aantrekkelijk genoeg.”

Wat vond u van Evenepoel in Zwitserland?

“Je kunt er niet omheen dat hij toch weer een dag niet zijn gewenste niveau haalde. Deels door de hitte, maar dat soort factoren hoort er onvermijdelijk bij als je zo’n rittenkoers wilt winnen. Wat ik wel positief vond: hij is blijven vechten. Zelf blijf ik hem het voordeel van de twijfel gunnen en geloven dat hij de kloof op termijn kan overbruggen.

“Tien, vijftien jaar geleden moest je minstens 25 jaar oud zijn om dat soort rittenkoersen te kunnen winnen. Wel, laten we hem die tijd ook gunnen. Nog twee, drie jaar sterker worden en zien waar hij dan staat. Blijft hij op dat moment in dezelfde valkuilen trappen, dan kan hij het nog altijd over een andere boeg gooien.”

Een heroriëntatie van zijn carrière dringt zich nog niet op?

“Daar is het te vroeg voor. Slechte dag? So be it. Beschouw het als een deel van zijn leerproces. Voorbeelden legio van topcoureurs die op hun 22ste een rit wonnen of bergop lang mee konden in het rondewerk, maar er finaal doorzakten in het klassement. En dan vijf, zes jaar later toch bekwaam bleken om een grote ronde te winnen. Die marge heeft Evenepoel nog. Voortbouwen dus op wat hij tot dusver allemaal al heeft getoond en eerst proberen een rittenkoers te winnen van het kaliber Tirreno-Adriatico of Ronde van Zwitserland.”

Sven Vanthourenhout: "Als je Luik op die manier kunt winnen, ben je rijp om ooit wereldkampioen te worden." Beeld Photo News

Schroeft hij zijn ambities voor de Ronde van Spanje dan niet beter wat terug?

“Ook dát zal inderdaad nog deel uitmaken van zijn groeiproces. Een eindzege in de Ronde van Zwitserland zou zijn ambitie voor de Vuelta hebben aangewakkerd. Het had hem weer aan het dromen gezet en en hem verder laten springen dan nodig. In die zin is het niet slecht wat er nu is gebeurd. Het laat hem met een nuchtere, realistische blik tegen die Ronde van Spanje aankijken. In zijn plaats zou ik proberen de eerste week rustig door te komen, de tweede week voor een ritzege te gaan en dan de balans op te maken: moet ik nog volop strijden voor een klassement of spaar ik beter energie in functie van het WK?”

Verandert de zege in Luik-Bastenaken-Luik iets aan Evenepoels statuut binnen de nationale ploeg?

“Dat zorgt effectief voor een totaal ander gegeven. En dat heeft hij op een natuurlijke manier afgedwongen. De voorbije jaren liet hij al fantastische dingen zien, maar toen kwamen die crash en het lange herstel. Evenepoel is van héél ver moeten terugkeren. In 2021 was hij al tot veel in staat. Maar, met permissie: voor een grote klassieker of een WK van 270 kilometer was hij nog niet klaar. Zonder die miserie spraken we nu al over een totaal andere Evenepoel. Die triomf in Luik zei alles. Het predicaat van toekomstige groterondewinnaar mag hij dan voorlopig nog niet hard hebben gemaakt, dit is iets waarop hij kan terugvallen. Als je zo’n monument op die manier kunt winnen, ben je rijp om ooit wereldkampioen te worden.”

Met de selectie voor het WK tijdrijden zult u snel klaar zijn. Van Aert past. Blijven over: Evenepoel en Lampaert.

“Ik houd een kleine slag om de arm wat Van Aert betreft. Uiteindelijk is de beslissing nog altijd niet definitief genomen. Evenepoel is hoe dan ook een certitude. De twee tijdrijders rijden ook de wegrit. Op basis van het parcours in Wollongong komt Lampaert zeker in aanmerking.”

Valt Van Aert echt niet te overtuigen?

“Dat is mijn taak niet. Er is met Van Aert en de ploegleiding gepraat. Vroeg of laat zal ik voor de tijdrit opnieuw op hem kunnen rekenen. Maar nu wil hij vol op de wegrit focussen en daarin niets aan het toeval overlaten. Dat moet ik respecteren.”

Lampaert zal extra geprikkeld aan de start van het BK tijdrijden staan. Was zijn uitsluiting zondag in de slotrit van de Baloise Belgium Tour terecht?

“Er valt iets voor te zeggen, daar moeten we niet onnozel over doen. Draai de rollen om en Lampaert zou zelf hebben gevloekt. Maar als ik het beeld twee minuten terugspoel, zie ik iemand met een rode trui ook wel een elleboogje zetten. Dus ja, het is een beetje actie-reactie geweest. Ik vond dat Tim Wellens er alleszins heel professioneel mee omging.”

BK tijdrijden om 13.50 uur op Eén