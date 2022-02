Bondscoach Martínez: ‘Tielemans en Thorgan Hazard maar ook youngsters kunnen zich tonen’

Eind maart start de aanloop van de Rode Duivels naar het WK in Qatar met oefenmatchen in Ierland en tegen Burkina Faso. Het wordt uitkijken naar de nieuwe leiders, de nieuwe defensie en de vernieuwde technisch staf van bondscoach Roberto Martínez, die enkel spelers met minder dan 50 caps zal oproepen.

Burkina Faso, nummer 56 op de FIFA-ranking, wordt dus de tweede tegenstander in maart, na Ierland. Wou u liever geen al te zware tegenstanders op dat ogenblik in de voorbereiding?

Martínez “Burkina Faso past perfect in het concept van dat oefenluik, waarin we de meest ervaren leiders van de selectie aan de kant laten. In maart wil ik ook eens van een aantal andere jongens zien hoever ze daarin staan. Na Ierland, voor een vol huis in Dublin, wou ik in een thuismatch een ander soort tegenstander, van een ander continent. Burkina Faso was succesvol op de Africa Cup met een halve finale, en dus een waardemeter.

“Ik schat dat zowat de helft van de spelers die voor de uiteindelijke selectie in aanmerking komen, tot mijn groep met minder dan 50 caps behoren. Daarom wil ik een zo competitief mogelijke omgeving creëren waarin zij, op een moment dat ze nog volop met hun clubs aan de slag zijn, toch kunnen tonen wat ze voor de Rode Duivels kunnen betekenen. Dat oefenkamp in maart moet meaningful zijn voor zowel Youri Tielemans of Thorgan Hazard, die heel dicht bij de 50 caps aan zitten, als voor youngsters van wie sommigen zelfs nog niet op het veld gestaan hebben met de Rode Duivels. Iedereen kan zich tonen.”

Denkt u aan nieuwe jongens zoals een Aster Vranckx of Yorbe Vertessen? Op hetzelfde ogenblik is er immers ook voor de U21 die belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd in Denemarken.

“Jongens van de U21 die nog niet bij de Rode Duivels waren, zal ik nog niet oproepen. Hun focus is de wedstrijd in Denemarken, waar de EK-kwalificatie op het spel staat. Die ervaring kunnen meemaken is van groot belang voor jongens die we nadien bij de Rode Duivels willen zien doorgroeien. De pool van spelers waaruit ik kan kiezen is immers breed genoeg.”

Bij de spelers die u niet zal oproepen steken er enkelen momenteel niet in hun grootste vorm. Axel Witsel, Romelu Lukaku, Eden Hazard... Maakt u zich daar zorgen over?

“Romelu is wel degelijk in goede doen, hoor, getuige zijn doelpunt eergisteren. Iedere speler gaat wel eens door een dalletje, daar maak ik geen issue van. Axel zit dan weer midden in een overgang tussen twee clubs. Dat zijn dingen die gebeuren, en die soms tot gevolg hebben dat je wat minder aan spelen toekomt.

“Ik maak me meer zorgen over wat er in de volgende transferzomer allemaal kan gebeuren. Vijftien weken tussen de start van dat transfervenster en het WK: dat is een hele lange tijd. Ik hoop dat niet té veel jongens met transferzorgen in het hoofd zullen zitten. Want elke transfer zorgt voor onzekerheid.”

Hoe belangrijk wordt dat transfervenster voor iemand als Eden Hazard?

“Ik blijf geloven dat Eden heel belangrijk kan zijn voor Real Madrid, zijn winnende goal tegen Elche was een opsteker. Charles De Ketelaere staat dan weer volop in de belangstelling en dat geldt ook voor andere jonge Duivels. Het vooruitzicht van een WK op een ongebruikelijk tijdstip zal mogelijk een rol spelen voor sommige spelers in hun beslissing over hun toekomst. Voor Charles is dit een belangrijk moment in zijn carrière. Maar er is geen sluitend antwoord op de vraag welke richting hij moet kiezen. Er zijn genoeg voorbeelden van jongens die er baat bij hadden langer bij hun club te blijven.

“Ik denk maar aan een Hans Vanaken bijvoorbeeld, die is gegroeid als speler en als leider door in België en bij Club Brugge te blijven.”

Tijdens het kamp in maart gaat u voor het eerst sinds lang niet kunnen beschikken over Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Krijgen we de defensie van de toekomst dan al te zien?

“Zelfs Vincent Kompany is nog niet zo lang geleden afgezwaaid, je hebt het dus over vier van de allerbeste centrale verdedigers die dit land ooit heeft gekend. We mogen blij zijn dat twee van die vier er in Qatar nog bij kunnen zijn met Jan en Toby. Hun ervaring zal van vitaal belang zijn.

“Maar er staat opvolging klaar. Jason Denayer heeft de voorbije maanden duidelijk een stap hogerop gezet. Dedryck Boyata is een uiterst betrouwbare centrale pion, krachtig en sterk in de box. En dan komen er een aantal jonge jongens aanzetten, die het klappen van de zweep bij de Rode Duivels van de beste zullen kunnen leren, van Thomas Vermaelen.”

Waarom wou u hem absoluut in uw staf?

“Thomas gaf steeds blijk van verantwoordelijkheidszin en dacht altijd in functie van de ploeg. Zelfs in de moeilijke covidjaren was hij daarin voorbeeldig. Dat hij zijn trainerscursussen in een andere taal aflegde, zegt wat over zijn gedrevenheid en zijn wil om ook als coach te slagen. Hij kan van enorme waarde blijken binnen de staf waarmee we naar het WK gaan trekken.

“En hetzelfde geldt zeker voor Anthony Barry. Na het vertrek van Shaun Maloney vond ik het noodzakelijk de staf uit te breiden. Niet zozeer naar trainingskampen zoals dat van maart toe, maar wel voor het eindtoernooi in Qatar.”

Slotvraagje: België blijft nummer één op de wereldranking. Maar een koploper van de FIFA-ranking is er nog nooit in geslaagd de wereldtitel te pakken.

“Statistieken zijn er om ooit eens te worden tegengesproken, mag ik hopen. En misschien staan we niet meer op die eerste plaats als we in november naar Qatar afreizen, hé.”