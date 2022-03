Bondscoach Martínez maakt selectie zonder ervaren Rode Duivels bekend: Siebe Van der Heyden (Union) enige nieuwe naam

Siebe Van Der Heyden is allicht de opvallendste naam in de selectie. De 23-jarige centrale verdediger van competitieleider Union is de enige nieuwkomer in de selectie met 27 spelers die de bondscoach bekendmaakte.

Zoals eerder aangegeven selecteerde Martinez voor deze interlandonderbreking geen spelers met meer dan 50 caps. Youri Tielemans (47 interlands) is daardoor de meest ervaren Rode Duivel in de groep.

Ook Dante Vanzeir, teamgenoot van Van Der Heyden, is er ondanks zijn schorsing in de Belgische competitie bij.

Our Devils are almost back in town. 🔥🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/Z31IXfXJcz — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 18 maart 2022