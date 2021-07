Bondscoach Martínez: ‘Door de vele vliegreizen waren we onszelf niet’

Klokslag 13 uur sprong zijn camera aan. “Goedemiddag allemaal”, glimlachte hij, keurig in een grijze polo met het logo van de Belgische voetbalbond erop. De achtergrond was netjes wazig gemaakt. De bondscoach vertoeft dezer dagen namelijk op Ibiza.

Niettemin nam hij een uur de tijd om terug te blikken op het EK, zes dagen na die grote ontgoocheling tegen Italië. “Op basis van attitude en inzet verdiende deze spelersgroep een plaats in de finale. Als je er dan in de kwartfinales al uitgaat, doet dat pijn.”

De evaluatie bleef niet uit. Het verweer evenmin. Martínez haalde het drukke reisschema aan. “Door de vele vluchten waren we onszelf niet. Wij bleken niet zo dynamisch en energiek als anders. Zij waren frisser, wat hen toeliet om hoger te pressen en te verdedigen.” Waarna de bondscoach het over de details had. “Die bal tegen de achterkant van Spinazzola, die had er evengoed kunnen ingaan. Kijk, het feit dat Donnarumma hun beste man was, bewijst dat we genoeg kansen hebben gecreëerd om te winnen. Italië was evenwel klinisch, wij niet.”

Roberto Martínez (47) neemt naar eigen zeggen zijn verantwoordelijkheid dat de Rode Duivels niet tot in de halve finale zijn geraakt. Hij accepteert de kritiek ook op zijn persoon. Maar: “Ik ben niet akkoord dat we geen legacy hebben nagelaten. Veel ploegen hadden verlengingen en strafschoppen nodig om door te stoten, terwijl wij de uittredende Europese kampioen konden uitschakelen na negentig minuten. Onze veertiende zege op rij, na die 30 op 30 in de kwalificatiecampagne en die 9 op 9 in de groepsfase. Om maar te zeggen: we hebben veel goeie momenten gekend. Alleen is het zonde dat we niet naar Wembley mochten gaan. Deze generatie had dat verdiend.”

Focus op Nations League

Genoeg over het verleden, de blik dient op de toekomst te liggen. In september staan drie WK-kwalificatiewedstrijden op het programma en in oktober wacht de Final Four van de Nations League. “Het is tijd om op te staan", stelde Martínez. “Het draait niet om mijn toekomst of over hoe ik eventueel wil doorgroeien. Nee, het gaat over het creëren van een omgeving die de Rode Duivels nog beter maakt. En de dag dat ik voel dat ik het Belgisch voetbal niet meer kan brengen wat nodig is, zal ik de eerste zijn om de handdoek te gooien. Maar nooit om een andere reden.”

Jérémy Doku is de gevaarlijkste Belg tegen de Italianen. Beeld BELGA

Martínez moet de komende maanden zijn selectie verjongen. “We gaan de concurrentiestrijd openen”, beloofde de bondscoach. In één klap noemde hij vier talenten die op de deur van de eerste ploeg kloppen. “Doku heeft al laten zien wat hij kan. Vanheusden kan dan weer terugkijken op een veelbelovende stage, net voor het EK. Verschaeren en De Ketelaere toonden met de U21 in Kazachstan aan dat ze klaar zijn om de uitdaging aan te gaan.”

Niemand haakt af

Doku is in elk geval het voorbeeld voor wat moet volgen. “Het is tijd voor de jonge gasten”, knikte Martínez. “Maar het wordt heel moeilijk voor hen om deze generatie uit de ploeg te spelen, want iedereen is bijzonder begaan met de Rode Duivels. Die ervaren jongens hebben bovendien niet het gevoel dat hun tijd al voorbij is, niemand heeft me laten weten te willen stoppen als international. Ze zouden dat nochtans gemakkelijk kunnen doen. Tegelijk ben ik ook over niemand ontevreden. Er is geen enkele speler van wie ik nu denk: hier houdt het op voor jou.”

Hij nipte eens van zijn cola en ging nog even verder. “Deze kleedkamer wil terugslaan. Weet je, voetbal is zoals het leven: niet altijd perfect. Het niveau dat wij op dit EK hebben getoond was hetzelfde als dat van de vier halvefinalisten. Net daarom is het zo’n zonde dat we niet tot in Wembley zijn geraakt.”

Een uur was voorbij, de vragen waren op. Martínez vroeg nog even het woord. “Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie professionalisme. Ik wens jullie ook een goeie zomer toe. Tot in september.” Hij zwaaide nog eens en deed zijn camera weer uit.