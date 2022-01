Bondscoach gaat uit van WK veldrijden zonder Van Aert: ‘Andere Belgen kunnen profiteren’

Geen Wout van Aert op het WK veldrijden en geen (of slechts een halve) Mathieu van der Poel? Bondscoach Sven Vanthourenhout houdt er steeds meer rekening mee. Bijgevolg schudt hij de andere Belgen wakker. ‘Ze krijgen misschien wel de kans van hun leven.’

Maandag 17 januari, daags na de wereldbekermanche in het Franse Flamanville, maakt Sven Vanthourenhout zijn selecties bekend voor het WK veldrijden van eind januari in Fayetteville, North Carolina. In zijn hoofd heeft hij zijn huiswerk zo goed als rond, ook wat de elite betreft.

“Uiteraard blijf ik voorzichtig en houd ik één plaats open voor het geval Wout van Aert toch zou willen meegaan”, zegt de bondscoach. “Maar op dit moment is dat niet zo.” Als iemand die situatie kan omkeren, is het Van Aert zelf, meent Vanthourenhout. Puur op goesting. “Van Aert doet niets liever dan koersen, hij is overal graag bij. Des te beter voor ons mocht zijn hart het alsnog halen van de ratio. Maar eerlijk gezegd zie ik dat niet gebeuren. Ik ga ervan uit dat hij past.”

Het is een beslissing waarvoor Vanthourenhout veel respect en begrip opbrengt. “Zijn entourage stelde een plan op met heel duidelijke lijnen die niet worden overschreden. Chapeau.” Dat Van Aert momenteel als een lentevlinder boven de modderige velden dwarrelt en geen kind heeft aan de concurrentie doet niet ter zake. Hij crosst met een hoger doel: schitteren in het klassieke voorjaar op de weg.

Vanthourenhout: “Als ik hem zo zie rondrijden, denk ik ook weleens: dit is een kandidaat-wereldkampioen, we móéten hem overtuigen. Maar even snel kom ik zelf tot het besef: neen, blijf thuis en doe gewoon je ding. Hoe mooi het ook is, een vierde wereldtitel veldrijden zal zijn palmares er niet rijker op maken. Een Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix wel.”

Van der Poel onzeker voor Herentals

Vanthourenhout houdt voorlopig ook geen rekening met Mathieu van der Poel op het WK. “Ik vond zijn debuut in Dendermonde meer dan oké, ronduit goed zelfs, wat getuigt van zijn onmiskenbare klasse. Maar ja, die rug… Bijzonder vervelend. Het blijft een van zijn tere plekken. Er is werk aan. Ik hoop in de eerste plaats dat Van der Poel snel weer de oude wordt en aanknoopt met zijn normale, allerbeste niveau. Wat voor Van Aert geldt, gaat ook op voor hem: er zijn andere, veel belangrijker dingen die zijn palmares nog mooier kunnen maken dan het al is.”

Keert Van der Poel morgen in de vijfde manche van de X20 Trofee in Herentals terug in competitie? En raakt hij tijdig klaar voor het NK veldrijden van aanstaande zondag in Zaltbommel? Het zijn vragen waarop ze bij zijn team Alpecin-Fenix nog geen sluitend antwoord kunnen geven. “Voorlopig geen nieuws”, laat ploegleider Christoph Roodhooft weten. Feit is dat Van der Poel voorlopig niet voorkomt op de deelnemerslijst.

Mathieu van der Poel sukkelt nog steeds met de rug. Beeld BELGA

Pidcock favoriet

De bondscoach blijft de vinger aan de pols houden bij ploegleider Jan Boven, coach Marc Lamberts en natuurlijk bij Van Aert zelf. Maar Vanthourenhout is ondertussen ook bezig met een andere, zeer cruciale missie: de andere jongens wakker maken.

“Ik druk ze op het hart dat ze misschien wel een uitgelezen mogelijkheid krijgen, zonder Tom Pidcock daarbij uit het oog te verliezen. Zelfs met Van Aert en Van der Poel erbij zag ik Pidcock een serieuze kans maken op de wereldtitel. Nu wordt hij dé kandidaat-winnaar. Maar ook bij ons kunnen renners profiteren van de mogelijke afwezigheid van Van Aert en Van der Poel.” Dan zijn dat Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Toon Aerts, Quinten Hermans en Laurens Sweeck. “Ze krijgen zomaar de kans van hun leven.”

Nog dit: de Belgische wielerfederatie plant een extra verkenningsdag in op het parcours van het BK veldrijden in Middelkerke. Aanvankelijk kon dat enkel morgen, tot onvrede van Iserbyt en co. want dan is het ook de cross van Herentals. Daarom creëert de bond donderdag, vooral voor elite en U23, een bijkomende mogelijkheid om de omloop te verkennen.