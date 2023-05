Bomen planten met transfergeld, voor Troost-Ekong is dat de toekomst

De voetbalwereld loopt bepaald niet voorop met vergroening. Verdediger William Troost-Ekong probeert zijn collega’s aan het denken te zetten. Hij maakte onlangs de allereerste internationale klimaatneutrale transfer. ‘Hopelijk wordt dit de norm.’

Over een week wil profvoetballer William Troost-Ekong (29) langsgaan op een olijfboomgaard in de buurt van de Zuid-Italiaanse stad Lecce. Daar zijn de bomen geplant die van zijn overstap eind januari van de Londense voetbalclub Watford naar het Italiaanse Salernitana officieel de allereerste klimaatneutrale internationale transfer ooit maken. “Over een maand opent de transfermarkt weer. Hopelijk volgen er dan meer klimaatneutrale transfers, hopelijk wordt dat de norm”, zegt de in Nederland geboren en voor Nigeria spelende Troost-Ekong vanuit Italië.

Het liefst was hij op de fiets of, iets realistischer, met de trein naar zijn nieuwe club gereisd. “Maar ik moest een dag na de deal al spelen. Dus een vliegtuig pakken was onvermijdelijk.”

Troost-Ekong probeerde alsnog zo ‘groen’ mogelijk te reizen en nam een lijnvlucht van Londen naar Napels, en geen privéjet zoals bij veel internationale transfers gebruikelijk is. Zijn zaakwaarnemer reisde met de trein van Milaan naar Salerno. Van en naar het vliegveld nam hij een taxi vanwege alle koffers.

In samenwerking met Sokito (een bedrijf dat eco-vriendelijke voetbalschoenen maakt) werd een berekening gemaakt van alle CO 2 -uitstoot en bij elkaar was dat grofweg een ton. Troost-Ekong deed vervolgens een passende donatie aan Alberami, een project dat olijfboeren in Zuid-Italië helpt om boomgaarden opnieuw aan te planten en duurzamere landbouwmethoden te gebruiken, om die uitstoot te compenseren. Nu de bomen zijn geplant, is de klimaatneutrale transfer officieel rond.

“Het was niet perfect, het kan allemaal nog klimaatneutraler als je meer tijd hebt om de trip te maken. Maar ik wilde een statement maken.”

Wat Troost-Ekong betreft is dit de toekomst. “Bij een transfer komt altijd veel geld vrij. Het zou goed zijn als een deel daarvan, en het gaat feitelijk om een klein bedrag, standaard wordt aangewend om de transfer klimaatneutraal te maken. Dit zou voor alle spelers en clubs de doelstelling moeten zijn.”

Belangrijke invloeden

Troost-Ekong ontving al veel positieve reacties van collega’s. “Sommigen vroegen hoe ik dat precies gedaan heb. Ik geloof dat er nog veel meer spelers geïnteresseerd zijn, maar simpelweg niet op de hoogte zijn van wat ze kunnen doen.”

Zelf raakte hij onder meer beïnvloed door de Engelse voetballer Ben Mee, die sprak over hoe hij zijn binnenlandse overstap van Burnley naar Brentford klimaatneutraal had gemaakt. En door zijn oude ploegmaat John Bostock, die gerecyclede voetbalschoenen van Sokito ging dragen. “Die heb ik nu ook. Normaal verslijt je wel zeven à acht paar per jaar. Die nam ik mee naar Nigeria als ik daar een interland moest spelen om uit te delen. Zo kregen ze een tweede leven. Maar het kan nog groener, zo leerde ik.”

William Troost-Ekong (Salernitana) troost zijn landgenoot Victor Osimhen (Napoli) tijdens een wedstrijd in de serie A. Beeld AFP

Troost-Ekong put ook inspiratie uit het vaderschap, uit het nieuws en zijn roots in Nigeria. “Ik zie wat vervuiling doet, zeker in een land als Nigeria. Ik wil dat mijn kinderen kunnen genieten van waar wij nu van genieten. Schone lucht, schoon water, geen extreme droogte of hoge waterstanden. Al merk je ook in Europa al verandering op het gebied van klimaat. In Afrika is dat nog erger. Ik heb zelf heel veel geluk met wat ik nu heb. Dan moet je zelf je verantwoordelijkheid nemen.”

Zijn ecologisch bewustzijn stopt niet bij zijn transfer. Troost-Ekong vloog een paar keer naar Londen om familie te bezoeken, daarom doneerde hij nog meer geld aan Alberani. Hij broedt op een manier om volgende week volledig uitstootvrij naar Lecce te reizen voor het bezoek aan de olijfboomgaard.

Geen tgv voor PSG

“Ik ben geen heel bekende speler. Maar dit soort acties krijgt veel aandacht. Het zou geweldig zijn als iemand als Kylian Mbappé zich alleen al uitspreekt om duurzamer te leven.” De aanvaller van PSG barstte onlangs juist nog in lachen uit toen zijn coach een vraag over reizen met de tgv, in plaats van vliegen, belachelijk maakte.

Troost-Ekong ziet met eigen ogen dat er nog een wereld te winnen is. Met name voor profvoetbalclubs. “Clubs uit Manchester pakken het vliegtuig voor een wedstrijd in Liverpool. Dat is bizar. Met de trein ben je daar ook in veertig minuten. En vanuit de hele wereld komen er mensen in privéjets naar de grote wedstrijden kijken. De hele wereld moet veranderen, maar de voetbalwereld zeker niet in de laatste plaats.”

In de profvoetbalkleedkamer wordt er al meer over klimaatverandering gesproken dan vijf jaar geleden, stelt Troost-Ekong. Spelers als Morten Thorsby (Union Berlin), Hector Bellerin (Sporting CP) en de broers Luuk en Siem de Jong (respectievelijk PSV en De Graafschap) zijn al langer actief bezig om aandacht te vragen voor hetzelfde thema.

Troost-Ekong: “Clubs onderwijzen hun jeugdspelers over van alles, maar niet hierover. Je hebt de grootste kans om iets te veranderen als je de jeugd kunt inspireren.”