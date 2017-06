Bölöni nieuwe trainer Antwerp: Eerste opdracht is spelersnamen leren

Luciano D'Onofrio hield de introductie van Laszlo Bölöni (64) kort. "Hij wordt voor twee seizoenen onze trainer. We hebben lang over deze keuze nagedacht. De persoonlijkheid was voor ons belangrijk. Hij kan een ploeg bouwen en weet hoe hij jongeren moet lanceren. Maar ik zou liever hebben dat Laszlo nu spreekt."

De Roemeen moest even nadenken over het eerste contact tussen hem en de sportieve leider van Antwerp en kreeg dan de zaal op zijn hand met een geestige anekdote. "Ik was toevallig mijn gras aan het kortwieken.