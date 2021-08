Bolingo houdt Spelen voor bekeken

Cynthia Bolingo zat in bloedvorm toen ze naar de Spelen afreisde. Stelde tot drie keer toe het Belgisch record op de 400m (50.29) scherper en verbeterde ook haar persoonlijke records op de 100m en 200m. Dat beloofde voor Tokio 2020: plots hoorde een olympische finale tot de mogelijkheden.

Maar in Mito, waar Team Belgium zijn tenten had opgezet, ging het fout. Tijdens de training remde de 28-jarige Brusselse bij een sprint te hard af en blesseerde zich lichtjes aan de linkerhamstrings. Niet al te erg. En na de nodige behandelingen zette de medische cel van het BOIC vrijdag het licht op groen voor Bolingo. Als ze wilde, kon ze de finale van de 4x400m gemengd lopen.

Bolingo warmde op, samen met de andere Belgen, maar één minuut voor ze de call room in moest, voelde ze tijdens een allerlaatste spurt een pijntje. Het slechtst mogelijke scenario. Na overleg tussen haar trainster Carole Bam en Jacques Borlée werd beslist om geen risico’s te nemen: Bolingo zegde af voor de finale.

Vraag bleef: hoe ernstig was de blessure? Een echo wees uit dat het om een klein spierscheurtje ging. Voor de reeksen van de 400m morgen was het kort dag, maar met alweer de nodige behandeling zou een deelname aan de finale van de 4x400m vrouwen mogelijk wél haalbaar zijn.

Bolingo besliste er evenwel zelf de stekker uit te trekken. Omdat haar klachten niet alleen van fysieke aard zijn. Tijdens haar verblijf in het olympisch dorp was Bolingo flauwgevallen. Onderzoek in een polykliniek in Tokio wees niet ernstigs uit, maar de atlete was mentaal wel serieus ontdaan door het voorval. Te zeer om de draad weer op te pikken.

Voor de Belgian Cheetahs is haar forfait een serieuze streep door de rekening. Met Bolingo hoorde een olympische finale tot de mogelijkheden, zonder Bolingo dreigt het een lastig verhaal te worden.