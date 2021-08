Bokslegende Pacquiao vecht straks zijn grootste strijd, die om het presidentschap

Voor het eerst in twee jaar stapte Manny Pacquiao, een van de beste boksers aller tijden, afgelopen weekeinde de ring weer in, maar dit keer zonder succes: hij verloor van de Cubaan Yordenis Ugas. Bij terugkomst in zijn thuisland wacht de 42-jarige Filipijn een nieuw gevecht, dit keer op het politieke toneel.

Of het zijn laatste partij was, liet Manny Pacquiao de afgelopen weken in het midden, maar zaterdag klonk hij als een man op de drempel van zijn pensioen. “Je zult me misschien niet meer zien vechten”, zei ‘Pacman’ na de unanieme jurybeslissing in het voordeel van Yordenis Ugas. “Ik ben blij met wat ik bereikt heb.”

Voor zijn cv hoeft het linkshandige weltergewicht het niet meer te doen. Als enige bokser ooit won hij kampioenschappen in acht van de zeventien gewichtsklassen. Pacquiao, die in 1995 debuteerde, was titelhouder in vier verschillende decennia. Het zijn records die waarschijnlijk nooit meer worden verbroken.

In de T-Mobile Arena van Las Vegas, waar ruim 17.000 toeschouwers toekeken, zou Pacquiao het oorspronkelijk opnemen tegen de ongeslagen Errol Spence Jr., maar die haakte elf dagen voor het gevecht af met een oogblessure. Ugas werd uit het voorprogramma geplukt en mocht het in plaats van de Amerikaan opnemen tegen Pacquiao. De krachtige stoten van de Cubaan bleken de veertiger te machtig.

IJzeren discipline

In de zomer van 2019 vocht Pacquiao voor het laatst, toen hij op punten won van de Amerikaan Keith Thurman. De twee jaar rust hadden hem naar eigen zeggen goed gedaan, verklaarde hij in de aanloop naar het gevecht met Ugas. “Ik voel me jong”, sprak Pacquiao.

Het trainingsbeest zou de vergankelijkheid met een ijzeren discipline en een aangepast schema hebben weten te misleiden. Gevraagd naar zijn drijfveren gaf Pacquiao de afgelopen weken steevast hetzelfde antwoord: “Boksen is mijn passie.”

Sommige van zijn volgers vermoeden een andere motivatie: politiek gewin. Pacquiao zit sinds 2016 in de Filipijnse senaat en zou volgend jaar een gooi willen doen naar het presidentschap. De glorie van een nieuwe bokstitel zou hem kunnen stuwen in de peilingen. Momenteel is hij een middenmoter op de lijst kandidaten, die wordt aangevoerd door de dochter van vertrekkend president Rodrigo Duterte.

Manny Pacquiao: "Ik ben blij met wat ik bereikt heb." Beeld AFP

Lang gold Pacquiao als een bondgenoot van de gevreesde leider, een partijgenoot bovendien. De bokser steunde diens keiharde drugsoorlog, waarbij duizenden, vooral arme Filipijnen werden gedood. Net als Duterte was ook Pacquiao voor de herinvoering van de doodstraf.

Deze zomer ontstond een breuk tussen de twee, toen de bokslegende de regering van Duterte beschuldigde van corruptie tijdens de coronacrisis. Ook laakte hij de coulante houding richting China. Pacquiao haalde er de woede van de president mee op de hals. Vertrouwelingen uit zijn omgeving uitten tegen sportplatform ESPN hun zorgen over de veiligheid van Pacquiao en zijn familie bij terugkeer in de Filipijnen.

Volgens zijn trainer, de Amerikaan Freddie Roach, zou Pacquiao nog eenmaal in de boksring willen staan als president. Het zou passen in het bonte leven van de bokskampioen.

Evangelisch predikant

Pacquiao is een drukke baas, staat in eigen land bekend als popzanger (hij betreedt de ring onder begeleiding van zijn eigen muziek), was ooit speler-coach van een Filipijns basketbalteam, heeft een boerderij en is een evangelisch predikant.

In 2016, tijdens zijn campagne voor de senaatsverkiezingen, raakte de strenggelovige Pacquiao in opspraak toen hij getrouwde homoseksuelen “minder dan dieren” noemde. De bokser bood zijn verontschuldigingen aan, maar verloor onder meer zijn contract met sponsor Nike.

In eigen land staat hij bekend als een weldoener die met zijn stichting duizenden minderbedeelden aan onderdak en voeding hielp. Pacquiao ziet het als zijn plicht: als kind groeide hij op in armoede en verkocht hij sigaretten in de straten van Manilla.

Over geld hoeft hij zich geen zorgen meer te maken. In zijn loopbaan vocht Pacquiao bijna een half miljard dollar bij elkaar. Vooral aan het ‘gevecht van de eeuw’ met zijn Amerikaanse rivaal Floyd Mayweather hield hij een fortuin over. Pacquiao verloor, maar herstelde zich in de daaropvolgende jaren met enkele knappe overwinningen. Verliezen deed hij alleen nog in 2017, tegen de Australische Jeff Horn. Zaterdag ging hij voor de achtste keer in zijn carrière onderuit.

“We hebben ons best gedaan”, zei Pacquiao. “Ik weet het niet, ik weet het niet”, sprak hij, gevraagd naar zijn toekomstplannen. “Laat me eerst even ontspannen, dan zal ik een beslissing nemen.” Volgens zijn trainer Roach zal het voor de nalatenschap van zijn pupil niet uitmaken wat hij besluit. “Een bokser als Pacquiao gaan we waarschijnlijk nooit meer zien.”