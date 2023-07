BOIC werkt aan gedragscode Belgische atleten voor Parijs 2024: ‘Mag geen feestdorp zijn’

Het BOIC werkt aan een gedragscode voor Team Belgium voor Parijs 2024. De nabijheid van Parijs met België maakt dat de rotatie veel groter zal zijn dan in vorige Spelen in andere continenten. Team Belgium bereidt zich ook grotendeels in België voor. De basiskampen bevinden zich rond Gent, Louvain-la-Neuve en Antwerpen.

“De atleten zullen pas twee of drie dagen voor de start van hun competitie in het olympisch dorp aankomen”, zegt Van Branteghem. “En de dag na hun competitie moeten ze het dorp verlaten. Dat is niet alleen zo voor Team Belgium, maar echt op aandringen van de Parijse organisatie die het dorp op maat wil houden. De accreditaties zullen we flexibel moeten doorgeven. En het mag geen feestdorp zijn. Ik kan me perfect de ontgoocheling voorstellen bij de atleten, maar de tijden dat zij die in het begin van de Spelen in actie komen zoals de judoka’s en daarna nog twee weken op vakantie verblijven in het dorp zijn helaas voorbij.”

Beeld AP

Op vorige Spelen waren er soms incidenten met atleten die na hun competitie te fel uit de bol gingen en zo andere atleten in hun aanloop stoorden. Van Branteghem: “Ik was zelf een grote feestvierder, maar op de Spelen kwam ik pas in het slot in actie met de 400m. Dan is het echt moeilijk om de focus te houden als er feesten in het dorp zijn.”

Dronken atleten brachten soms hun olympische federatie in verlegenheid. Het BOIC stuurde in Londen 2012 Gijs Van Hoecke naar huis. De baanwielrenner dook na zijn ontgoochelende prestatie het nachtleven in: weinig flatterende beelden van hoe hij toen een nachtclub verliet, gingen de wereld rond. Door het dorp daags na de competitie te verlaten, verkleint de kans op al te grote uitspattingen.

Een trotse Nina Derwael showt haar olympisch goud in het olympisch dorp van Tokio in de Spelen van 2021. Tijdens de Spelen van Parijs zal er een grotere rotatie van Team Belgium zijn. Beeld Photo News

Al begrijpt het BOIC ook dat atleten stoom willen aflaten na alle keiharde inspanningen. Het Lotto Belgium House mag een feestplek zijn. Alle medaillewinnaars zien zich de dag na hun glansprestatie gehuldigd. Het BOIC heeft kamers gereserveerd in een studentenhuisvesting Fondation Biermans-Lapotre in Parijs. “Hier kunnen atleten na hun wedstrijd een keer overnachten als ze in feeststemming zijn”, zegt Van Branteghem. “Dat willen we aanbieden, maar daarna moeten ze naar huis.”

Een atletenaccreditatie blijft wel geldig tot het einde van de Spelen. Atleten wiens competitie afgelopen is, kunnen op eigen houtje wedstrijden bijwonen om andere atleten aan te moedigen en mogen het olympisch dorp nog binnen, maar zullen er dus niet meer kunnen logeren. Wel vraagt het BOIC aan de atleten om drie dagen na het einde van de competitie een acte de présence te geven op het Olympic Festival aan de Belgische kust.

Het BOIC geeft voorts alle atleten van Team Belgium de kans om de sluitingsceremonie bij te wonen. “Omdat Parijs zo dicht ligt bij België, willen we dat helpen organiseren ”, zegt Van Branteghem. “En dan keren we op maandag 12 augustus als een grote groep terug.”