Boegeroep tegen Kyrgios maakt snel plaats voor bewondering

Het Australische woelwater Nick Kyrgios staat voor het eerst in de kwartfinale van de US Open. In vier sets versloeg hij titelverdediger Daniil Medvedev (7-6, 3-6, 6-3 en 6-2).

Zo nu en dan stormt het nog in het hoofd van Nick Kyrgios (27). Maar nu de wind wat is gaan liggen en de zon steeds vaker doorbreekt, is het niet zijn gedrag maar zijn bij vlagen briljante spel dat in het oog springt. In de vierde ronde van de US Open speelde de Australiër wellicht de beste partij uit zijn carrière tegen Daniil Medvedev.

“Kijk hem nu eens”, jubelde John McEnroe nadat Kyrgios de partij tegen Medvedev had uitgeserveerd. “Hij heeft eindelijk een niveau waarmee hij zich kan meten met de topspelers”, zei de Amerikaanse oud-tennisser en nu commentator voor sportzender ESPN. “Het klikt in zijn hersenen, hij weet nu wat ervoor nodig is om ver te komen.”

De knop lijkt inderdaad om bij Kyrgios, die Medvedev van de top van de wereldranglijst stoot. Aan het begin van het seizoen besloot hij dat het anders moest. “Ik dacht: ik heb de sport nog zoveel te bieden”, zei de Australiër zondagnacht na zijn overwinning. "Ik ben hard gaan trainen en ben mijn fitheid gaan verbeteren.” De motivatie kwam niet van hemzelf. “Ik wilde mijn team niet meer teleurstellen.”

In juli bereikte Kyrgios de finale van Wimbledon, zij het omdat Rafael Nadal de halve finale niet kon spelen vanwege een blessure. Kyrgios verloor in de eindstrijd van Novak Djokovic, maar leek niettemin vertrouwen te putten uit zijn optreden. In aanloop naar de US Open versloeg hij Medvedev in een ATP-toernooi in Montreal. Dat het met de vorm, mentaal en fysiek, goed zat bleek tijdens de eerste week in New York.

Grof taalgebruik

De ideale schoonzoon zal Kyrgios nooit worden. In zijn partij tegen Medvedev foeterde hij zoals gebruikelijk richting zijn aanhang, kreeg hij een waarschuwing voor zijn taalgebruik en sloeg hij bijna een bal uit frustratie de eerste rij in. De uitspattingen leverden boegeroep op, maar een punt later bleek het New Yorkse publiek hem alweer te hebben vergeven. Het kwam door zijn hoogstaande spel. “Vooral de derde en vierde set heb ik vrijuit gespeeld”, zei Kyrgios. “Ik had veel plezier op de baan en genoot van elk moment. Daar ben ik heel trots op.”

De man uit Canberra serveerde tegen Medvedev op hoog niveau: liefst 74 procent van zijn eerste pogingen belandde binnen de lijnen. Kyrgios strooide met achteloze dropshots, die zachtjes achter het net neerploften, en haalde uit met zijn opmerkelijke backhand. De (nu nog) nummer 25 van de wereld leek de ballen met een korte beweging, zonder noemenswaardige aanloop, bijna over het net te duwen.

Zijn aantrekkingskracht zit hem deels in zijn onvoorspelbaarheid. In de derde set verloor hij een punt nadat hij om het net heen rende en een hoge bal op de helft van Medvedev naar de grond sloeg.

Vlakke backhand

Talent was nooit het probleem voor Kyrgios. “Hij was altijd al goed”, zegt de Nederlander Robin Haase, die tweemaal in zijn carrière tegen hem speelde. “Hij heeft een van de beste services ter wereld. Hij is goed op gras omdat hij een heel vlakke backhand heeft. Die komt hem hier ook van pas. Zijn forehand is goed, hij kan alle shots spelen en is allround en agressief. Het is heel moeilijk om tegen hem te spelen.”

Ook de Nederlander ziet dat bij Kyrgios het kwartje is gevallen. “Hij heeft de juiste energie gevonden”, zegt Haase. “Dat is volgens mij het verschil. In bepaalde situaties blijft hij nu kalm, in andere vecht hij juist meer.” De Australiër is gegroeid op mentaal vlak, ziet Haase. “Sommige dingen kunnen hem nog altijd storen, maar het hindert zijn spel niet meer zoals voorheen.”

Bij bookmakers en kenners geldt Kyrgios na zijn overwinning tegen Medvedev als favoriet voor de eindzege in New York. In de kwartfinale speelt hij tegen de als 27ste geplaatste Rus Karen Chatsjanov. Het mag voor Kyrgios in zijn huidige vorm geen probleem zijn. “Als hij zo blijft spelen, zien we hem in de finale”, oordeelde McEnroe na de partij tegen Medvedev. “Dit is een niveau dat je niet vaak ziet.”