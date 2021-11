Blitzkrieg in Jan Breydel: Leipzig degradeert Club tot Europees kneusje

Een gelijkspel was voldoende. Een overwinning was nog mooier. Het werd de totale vernedering voor Club Brugge, dat na geen halfuur al met 0-3 in het krijt stond en nu nog alleen door een mirakel in Parijs over twee weken de rechtstreekse Europese exit kan afwenden.

Vergeet de eerdere draw tegen PSG (1-1), die waren voor een wandeling gekomen. Vergeet ook de stunt in Leipzig (1-2). Dat heette toen de triomf van het nieuwe Belgische voetbal en bezorgde de Brugse voorzitter een natte droom (en de manager ongetwijfeld een kater). Het bleek toch vooral een Duitse uitschuiver.

Die fout maken Duitsers geen twee keer en als het moet dan móét het, zelfs met een halve kern. Hoe RB Leipzig aan de wedstrijd begon, hoog op de helft van Club, elke tweede bal veroverend, lopend alsof de wedstrijd maar een halfuur duurde en na twintig minuten al twee kilometer op de teller had, zo pak je een cruciale Europese wedstrijd aan.

Deze deconfiture is de ergste Europese vernedering ooit, vooral omwille van die dramatische eerste helft. Dit leek niet eens op de 0-5, twee jaar en een maand geleden, tegen PSG. Toen werd de rust bereikt met een 0-1 die nog wat opties bood en vielen de vier andere doelpunten in het laatste halfuur, in de grote Mbappé-show. Gisteren stond het in een ware voetbalversie van een blitzkrieg al 0-4 bij de rust. Na twaalf minuten was het al raak. Na 27 minuten lagen er drie in de mand van Simon Mignolet en was de wedstrijd voorbij.

Eerste vaststelling: Club Brugge heeft ondervonden dat voetbal een spel is dat negentig en wat minuten duurt met aan het eind Duitsers, ook al zijn het dan Oost-Duitsers, die aan het langste eind trekken.

Tweede vaststelling: de laatste keer dat Philippe Clement zo zijn basiself door elkaar husselde kreeg hij een 6-1 om de oren, dat was in Gent, waar het bij de rust 3-0 stond. Gisteren was het na 45 minuten al 0-4.

Derde vaststelling: op eigen veld werd Club compleet zoek gespeeld door een elftal dat dit seizoen buitenshuis nog niets voor elkaar kreeg, maar in die ene wedstrijd van de laatste kans de thuisploeg een les leerde inzake intensiteit, snelheid, balbehandeling en doeltreffendheid.

De spelers van Leipzig vieren een doelpunt van Emil Forsberg, die van Brugge trekken hun kousen op. Beeld AFP

In de competitie was Club Brugge soms ongeïnspireerd, in Europa leek het op de toppen van de tenen te lopen en leek het op weg om minimaal derde te eindigen in een poule waarin het gedoemd was een nieuwe nul op achttien te slikken. Tot de Duitsers hun Brugse Wintergloed kwamen beleven.

Voor de goede orde: RasenBall Sport Leipzig, het grootste voetbalfiliaal van de energiedrank Red Bull, is niet eens meer de schim van de vicekampioen die vorig jaar door de Bundesliga raasde en alleen in Bayern München zijn meerdere moest erkenen. Overigens zijn die Bundesliga-clubs echt niet onoverwinnelijk. Gent klopte twee jaar geleden Wolfsburg op eigen veld en dit seizoen kreeg Dortmund twee keer slaag van Ajax en won Feyenoord bij de vijfde in de Bundesliga, Union Berlin.

Komt daar nog eens bij dat Leipzig zich behoorlijk gehandicapt meldde: geen Olaf Poulsen (aanvaller), Marcel Halstenberg (verdediger), Dani Olmo (draaischijf), Peter Gulasci (doelman), Jesse Marsch (hoofdtrainer) en zijn eerste assistent. Daarbij nog vier andere spelers. Een aantal door corona, met uitzondering van Poulsen en de Spaanse international Olmo die kampt met een spierblessure.

De selectie telde amper zeventien spelers, dat zegt voldoende. Ook andere cijfers spraken niet voor de Duitsers: alleen in de beker hadden ze dit seizoen al eens uit kunnen winnen. Onbegrijpelijk op het eerste gezicht dat de Bruggelingen zich zo lieten ringeloren.

Verrassende opstelling

Voor de analyses van dit drama zullen ze onvermijdelijk bij de Brugse coach Clement uitkomen. Hoewel de pers daar al een dingetje wilde van maken na enkele makke prestaties in de competitie lag die hoegenaamd niet onder vuur in Brugge en nog minder in Westkapelle. Na deze wedstrijd is dit een ander verhaal. Clement verraste de vijand en vooral de vriend met een opstelling zonder Ruud Vormer en Mats Rits. Hij wilde Bas Dost, Noa Lang en Charles De Ketelaere daardoor maximaal voorin houden. Dat lukte niet.

Overcoaching? Wie zal het zeggen, maar het zal lastig zijn voor Clement om zijn gelijk te bewijzen. Het publiek keerde zich tegen de ploeg en tegen de trainer en begon halfweg de eerste helft al om Vormer te roepen. Hoewel Clement na de rust uitgebreid wisselde, was er van ‘Ruudje’ gisteren geen spoor te bekennen.

Is het de schuld van Clement dat ongeveer alles ging fout bij dat vroege Duitse doelpunt? Ignace Van der Brempt leed knullig balverlies, geheel naar het beeld van zijn team die eerste tien minuten, waarna een Duitse inspeelpas volgde die door Jack Hendry en Stanley N’Soki slecht werd ingeschat. Daarop volgde een schot dat door Mignolet verkeerd werd gekeerd, in de voeten van Christopher Nkunku. De Fransman had de bal maar rechtdoor in te trappen.

Daarna volgde een strafschopfout van ramptoerist Kamal Sowah (0-2). De 0-3 en 0-4 kwamen door slecht of geen druk zetten op een oprukkende speler. In de tweede helft golfde de wedstrijd op en neer en kregen de teams evenveel kansen, ja, ook Club. Het werd 0-5. Einfacher Sieg, simpele overwinning, zo heet dat in het Duits.