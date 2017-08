Blessurelast duurt voort bij Bayern: ook Alaba out

Alaba kreeg een tik in de halve finale van de Audi Cup tegen Liverpool (0-3) en kan niet spelen. Eerder was ook al duidelijk dat James Rodriguez, Jerome Boateng, Manuel Neuer, Arjen Robben, Franck Ribéry, Thiago Alcantara en Juan Bernat onbeschikbaar waren.



Na vijf nederlagen in zes oefenduels is het nog voor de start van de competitie al bijna crisis in Beieren. Bayern ging achtereenvolgens onderuit tegen Arsenal (1-1, pen. 3-2), AC Milan (0-4), Inter Milaan (0-2), Liverpool (0-3) en Napoli (0-2). Tussendoor kon enkel van Engels kampioen Chelsea (3-2) gewonnen worden.