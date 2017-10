Blauw-zwart neemt voorsprong van zes punten op eerste achtervolger Charleroi

Als er één club verdiende te winnen, dan wel Club Brugge. Limbombe was de killer met dienst. Club lacht zijn eigen traditie uit: het zegevierde in Waregem, Kortrijk en Oostende, waar het vorig jaar in vijf duels niet één keer kon winnen.

Het voetbal heeft zo zijn eigen, onverklaarbare wetten. Waarom verslikt Chelsea zich traditioneel in Crystal Palace? Of komt FC Barcelona altijd in de problemen in Sociedad?

In België kennen we het fenomeen ook. Gent houdt niet van Charleroi. Of Club Brugge zag de voorbije jaren de bui al hangen van zodra de bus de afrit nam in Kortrijk en Waregem. En vorig seizoen verloor het ook twee keer in Oostende.

Dit Club is anders. Dit Club breekt alle wetten. Niet alle... nog één 'Mission Impossible' blijft over voor Ivan Leko. Op 5 november trekt blauw-zwart naar het Astridpark, waar het sinds mensenheugenis niet meer kon winnen. "I know, I know...", lachte Leko, toen we er hem aan herinnerden.