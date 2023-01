BK veldrijden verzandt in partijtje moddergooien

Alsof de sportieve spanning niet volstond op het BK veldrijden. Na afloop zat het er verbaal nog eens ouderwets bovenarms op. Al veranderde dat niets aan het resultaat en de sterke sportieve prestatie van de nieuwe kampioen: Michael Vanthourenhout.

Vuurspuwende ogen, trillende onderlip. Nooit zagen we Laurens Sweeck zo kwaad. “Ik ben ontgoocheld, ja. Omdat ik even goed was als Michael en graag had gewonnen. Als dat dan afhangt van zulke dingen... Ik voel me een beetje bestolen.”

Een gevoel dat vader Stefaan een kwartier eerder ook al kenbaar had gemaakt door misnoegd het opfristentje aan de rand van het podium buiten te stormen. Emoties liepen er hoog op, discussies raakten verhit. Aanleiding waren twee voor Sweeck chaotisch verlopen fietswissels in het begin van de materiaalzone. Waarbij de mecanicien van Vanthourenhout hem duidelijk leek te hinderen.

“Normaal krijg je vooraf een box in die materiaalzone toegewezen. Dat was nu niet het geval”, aldus Sweeck. “Dus was het zelf kiezen. En daar de hele wedstrijd blijven staan. Ik dacht dat ik tactisch de juiste keuze had gemaakt door ons helemaal voorin de post te positioneren. Bleek ook, want in de eerste ronde deed ik er onmiskenbaar mijn voordeel mee. De mecanicien van Vanthourenhout stond aanvankelijk iets verderop. Maar in de tweede ronde kwam hij zich plots in onze box nestelen. Daar had de jury moeten ingrijpen. En hem terugfluiten.”

Beeld BELGA

Eddy Lissens, voorzitter van de commissie veldrijden van Belgian Cycling nuanceerde. “Er bestond wel degelijk een reglement met boxindeling, dat we online publiceerden en vooraf naar elke ploeg stuurden. In dit geval had Sweeck box 1 en Vanthourenhout box 4. Wat niet gebeurde, maar wel gebruikelijk is: die bewuste boxnummers werden bij de inschrijving niet op de enveloppes met rugnummers van de renners geschreven. Maar dan nog hadden de teams hun renners daarvan op de hoogte kunnen brengen, ook zij gaan dus in de fout.”

Klinkt plausibel, maar: “In principe zou iedereen tijdens de cross in zijn toegewezen box moeten blijven staan. Er is echter geen enkel reglement dat wissels verbiedt”, haalde Lissens de schouders op. “En blijkbaar wordt er in de praktijk ook niet al te nauw op toegekeken. De controle is nihil. Ook omdat dat in de hectiek die in zo’n materiaalzone heerst niet echt evident is.”

Beeld Photo News

Blijven staan is blijven staan, toch? Orde moet er zijn en het is aan de aanwezige commissaris om daarover te waken. Lissens: “Dat was hier niet zo en dat is heel vervelend. Logisch dus ook dat het kamp-Vanthourenhout zich verplaatste.” Volgens onze informatie nadat het groen licht kreeg van de koerscommissaris.

Resultaat in deze situatie, met twee renners die allebei links wisselen? Botsing. Sweeck: “Ik voelde Michaels fiets wat ‘achterhangen’. De mecanicien trok hem laat weg en in het slijk bleef hij zelfs gewoon staan. Zeer jammer.” Klacht dienden Sweeck en co. achteraf niet in. “Omdat ik er niets kan aan veranderen.”

Lissens: “De mecanicien krijgt wel een boete (van 250 euro, JDK) voor het hinderen van een renner. Hij deed het volgens mij niet moedwillig. Maar het had wel zijn invloed.” En daarmee was de kous af. “Ach, op die manier wil ik de titel niet claimen”, zuchtte Sweeck. “Maar tegelijk zou ik in Michaels plaats hem zo ook niet willen winnen.”

Vanthourenhout zelf zag er niet al te veel graten in. “Jammer dat Laurens hier zo zwaar aan tilt en dat het mijn zege overschaduwt. Het is zuur voor hem, ik begrijp zijn frustratie. Maar ik vond het voorval niet wedstrijdbepalend. Ik denk dat ik de eerlijke, verdiende kampioen ben.”

Het moet gezegd, Vanthourenhout reed een dijk van een slotronde. “Dat wapen gebruik ik de laatste tijd al eens meer. Vanaf de tweede materiaalpost, net voor het wasbord, wist ik: nu komt hij me moeilijk nog voorbij.” Dat hij in die beslissende fase toch iets te veel foutjes maken, gaf Sweeck toe. “Waardoor ik gaten moest dichten. Dat lukte op den duur niet meer. Ik kwam nooit echt meer tot op het wiel.”