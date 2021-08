Binnenkort bitcoins in Jan Breydel? Sporteconoom: ‘Het regent nieuwe deals met cryptobedrijven’

Vanaf zondag siert cryptoaanbieder BLOX de mouw van de shirts van Club Brugge. Het Nederlandse bedrijf wordt na hoofdsponsor Unibet en Candriam, die jaarlijks ongeveer 3 miljoen euro en 1 miljoen euro betalen, de derde grootste sponsor van blauw-zwart. De Bruggelingen springen zo mee op de kar van de digitalemuntbusiness, die zich meer en meer op het voetbal gooit: “Een logische stap”, meent voorzitter Bart Verhaeghe. “Club Brugge en BLOX zijn twee innovatieve bedrijven, in een wereld die bijzonder snel evolueert.”

Wereldwijd handelen topclubs in fan tokens, een soort van aandelen voor de fan. Die geniet diverse voordelen zoals medebeslissingsrecht. FC Barcelona, Juventus, PSG, Milan, Roma, Atlético, zélfs het Belgische STVV: allen gingen ze in zee met aanbieder Socios.com: “De fan tokens bestaan al lang”, meent Bob Madou, Chief Business Officer bij Club. “Deze deal met BLOX is in eerste instantie een sponsordeal zoals een ander, waarbij BLOX haar app in de markt wil zetten. En wij van BLOX de marktleider-app voor crypto willen maken in België. We sluiten zeker niet uit dat ook wij op termijn een ‘Club token’ zullen lanceren.” PSG betaalde recent ongeveer 25 à 30 miljoen tekengeld aan Lionel Messi uit in PSG Fan tokens: “De club denkt dat de waarde daarvan zal stijgen door zijn komst, wat het ook voor Messi zelf voordelig maakt.”

De volgende twee jaar prijkt Blox op de mouwen van de Club Brugge-shirts. Beeld Club Brugge

BLOX ging vorige week ook in zee met het Nederlandse Ajax, terwijl PSV enkele dagen geleden een samenwerking met het vergelijkbare Anycoin Direct afsloot: “Vooral global clubs brengen hun eigen fan tokens of digitale munt uit, die aan waarde kan winnen of verliezen. Zij hebben fans en sympathisanten over de ganse wereld, die via tokens een vage invloed kunnen krijgen. Je ziet dat vooral de hele grote merken daar extra geld aan kunnen verdienen.” STVV is daar voor de goede orde niet bij - hun vorig jaar in oktober gelanceerde $STV is op zijn zachtst gezegd geen doorslaand succes. “Bij ons zou zo’n token perfect als betaalmiddel geïntegreerd kunnen worden”, meent Madou.

“Sponsoring is een soort spiegel van de economie”, buigt sporteconoom aan de KU Leuven Wim Lagae zich over de cryptodeal van Club. “Bij de start van het EK kreeg ik af en toe vragen wat ‘Tiktok’ en zo op die reclamepanelen stonden te doen. Vaak vat sponsoring het tijdsbeeld samen. De jongste weken regent het aan nieuwe deals met cryptobedrijven. Crypto.com sloot ondanks een vijfjarige deal met de Formule 1 van meer dan honderd miljoen dollar. Bedrijven hebben hun marketingbudget en zien dat de sportwereld een goed instrument is waar ze op inzetten. Vroeger opereerden cryptobedrijven vooral in de digitale economie en kregen ze visibiliteit bij de ‘internetnerds’. Nu hebben ze begrepen dat ze, met het oog op naambekendheid, naar buiten moeten komen. BLOX ging ook in zee met Ajax - ze kopiëren eigenlijk wat de grote spelers zoals Crypto.com doen, maar dan op ‘lagelandenniveau’. Daarvoor kozen ze Ajax en Club, twee clubs die digitaal heel ver staan.”

Opvallend, maar eigenlijk niet meer dan logisch: blauw-zwart krijgt de sponsordeal volledig in bitcoin uitbetaald: “Wat er met die munten zal gebeuren, ligt in handen van ons financiële departement”, aldus Madou. “We zullen ze sowieso niet meteen omzetten. Eigenlijk is het vergelijkbaar met een transfersom die in dollars wordt gestort. Afhankelijk van de wisselkoers kunnen we die eender wanneer omzetten in euro.” Lagae: “Ik vermoed dat Club Brugge eerst wat op de rem zal staan. Zien wat dat geeft, eerst eens afwachten.”

Club wil dan wel vooralsnog geen fan tokens lanceren, wél ambieert de landskampioen om de bitcoin op termijn als betalingsinstrument in het stadion in te voeren: “De voorbije jaren hebben we bij Club een traject naar meer klantvriendelijkheid en convenience doorgemaakt en we geloven dat digitale munten daar ook in de toekomst een rol kunnen in gaan spelen. Denk maar aan de mogelijkheid om de BLOX-app te integreren in de Fan wallet zodat bijvoorbeeld betalen met crypto op Club mogelijk kan worden.” Lagae: “Ook dat heeft opnieuw met innovatie te maken. Toen men tien jaar geleden het ‘cashless payment’-systeem invoerde, werd er ook raar opgekeken. Dat was innovatief. Voor de clubs is die digitale kaart een handig middel om informatie in te winnen over de fans, die dat systeem intussen gewoon zijn”.”