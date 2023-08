Bilal El Khannouss over zijn eerste profseizoen: ‘Hoe meer ik voetbal, hoe gelukkiger ik ben’

Belofte van het Jaar, halvefinalist op het WK in Qatar, op een zucht van de landstitel gestrand. Na een bewogen eerste profseizoen gaat Bilal El Khannouss, amper 19, onbevreesd zijn jaar van de bevestiging tegemoet bij Racing Genk.

“Ik heb heel veel vertrouwen voor de wedstrijd tegen Olympiakos.” Valse bescheidenheid is niet aan El Khannouss besteed. Zijn zelfbewustheid heeft hij te danken aan de jaren die hij als kleine jongen op de Brusselse straatvoetbalpleintjes doorbracht. Als iedereen altijd bij El Khannouss wil zijn, beseft El Khannouss ook dat hij goed is in voetballen.

Maar verwar zijn zelfverzekerdheid niet met arrogantie. El Khannouss beseft dat hij nog een lange weg te gaan heeft, maar weet tegelijk heel goed waar hij naartoe wilt. “Ik zie jongens van mijn leeftijd nu al een transfer naar Qatar, Saudi-Arabië of de Emiraten maken”, zucht hij. “Gasten van Ajax of PSG, ook een paar Marokkanen. Iedereen moet zijn eigen keuzes maken, maar als je zoveel talent hebt, vind ik het toch jammer. Je kunt de Europese top halen. We droomden toch allemaal van de Champions League?”

De Champions League is na de deceptie tegen Servette Genève niet langer een mogelijkheid voor Genk. Jullie zullen een 1-0-achterstand tegen Olympiakos goed moeten maken om de play-offs van de Europa League te bereiken.

“We hebben een goed gevoel. De zege tegen Cercle Brugge deed iedereen deugd. In Athene hebben we gezien dat we Olympiakos pijn kunnen doen. In de slotfase hadden we nog twee of drie keer kunnen scoren. We hebben die match goed geanalyseerd en weten wat beter kan. Nu moeten we dat zo goed mogelijk naar het veld vertalen.”

Hoe verklaar je die dip na Servette? Het ging daarna mis tegen Eupen en Olympiakos.

“Na twee mindere matchen is niet plots alles slecht, hoor. Tegen Eupen incasseerden we in de openingsminuut een goal en dan moet je een hele wedstrijd vechten tegen een hecht blok. Wel, wij moeten van de eerste tot de laatste seconde klaar zijn. Tegen Cercle waren we dat wel. Het kan niet altijd met mooi voetbal, soms moet je de mouwen opstropen. Het belangrijkste is en blijft winnen.”

Beeld BELGA

Een paar jongens worstelen nog wat met de vorm, maar ik heb het gevoel dat jij meteen op toerental bent.

“Mijn seizoen is ook nooit gestopt. Na de laatste match tegen Antwerp heb ik zes dagen vakantie gehad. Omdat ik naar de Afrika Cup U23 ging, moest ik daarin doortrainen. Na die zeven wedstrijden op dat toernooi heb ik na twee vrije dagen alweer aangesloten. Ik zit nog altijd in dat ritme.”

Geen angst dat je jezelf zo opblaast?

“Je voetbalt toch om wedstrijden te spelen? Tegenwoordig wordt alles zo gemeten. Deze club, de staf en de medische staf weten allemaal wat ze doen. Alles zit goed in elkaar. De trainingen worden goed gestructureerd, zodat je niet te weinig maar ook niet te veel doet. Blessures komen sowieso, maar als je ze kunt vermijden, moet je dat doen.”

De Afrika Cup onder 23 was kennelijk iets wat je per se wilde doen.

(knikt) “Een Afrika Cup in je eigen land heb je niet elk jaar. Het was een unieke ervaring waarvan ik blij ben dat ik ze heb meegemaakt. Het WK in Qatar was allemaal heel groots en de aandacht was enorm, maar dit toernooi leefde ook gigantisch in Marokko. Het was de eerste keer dat ons land het toernooi won. Daar ben ik enorm trots op. En we zijn gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.”

En in januari is er ook nog de grote Afrika Cup.

“Het wordt weer een druk jaar, ja. (lacht) Deze zomer heb ik in juni gelukkig wel vakantie. Ik ben ook nog jong. Niet dat ik geen rust nodig heb, maar hoe meer ik voetbal, hoe gelukkiger ik ben. Het kan snel gaan in het leven, daarom wil ik zoveel mogelijk genieten van het spelletje. Wij beleven een droom: onze supporters entertainen, mijn familie trots maken en ik mik zo hoog mogelijk, daarvoor doen we het uiteindelijk.”

Beeld ID/ Rhode Van Elsen

Het is niet een en al genieten. Ik zie je nog zo verslagen op de grond zitten na dat doelpunt van Toby Alderweireld.

“Je bent kampioen tot in de 94ste minuut… Dan krijg je een tegengoal. Ik denk dat hij die bal nog honderd keer mag trappen, zo scoort hij hem nooit. Nu, je moet een beetje geluk hebben en op dat moment viel het mee voor Antwerp.

“De dag erna ging de knop al om bij mij. Niet makkelijk, maar het hoort bij topsport, vind ik. Bovendien: ik ben gelovig. Bij ons zeggen ze altijd: ‘Als je iets niet krijgt, heeft god misschien iets beters voor je in petto.’ Na die wedstrijd had ik het moeilijk, maar een paar weken later won ik de Afrika Cup. En misschien pakken we dit jaar wel de titel. We gaan er vol voor.”

Waar wil jij dit seizoen stappen in zetten?

“Mijn statistieken. Ik merk dat ik meer en meer in scoringspositie kom. Tegen Eupen trapte ik op de paal, in Olympiakos op de lat. Telkens net niet. Ik kom dichter en dichter. Op een gegeven moment gaat het net wél worden en dan vliegen er misschien drie, vier, vijf of zes naar elkaar binnen. Ik ben in de jeugd nooit de topschutter geweest die er 25 of 30 maakte, al pikte ik wel altijd mijn goaltjes mee.”

Tien goals en tien assists, dat zit toch in je?

“Dat denk ik ook. Hopelijk lukt het. Anders is een preassist ook mooi. Daarmee breek je het spel open.”

Wouter Vrancken zegt vaak dat hij je meer in de zone van de waarheid wil zien.

“Klopt. Soms kom ik de bal te laag halen. Ik moet mijn acties dichter bij de zestien gaan maken, zodat ik via een steekpass of een schot gevaarlijker kan worden. Dat is een proces van herhalingen en het begint steeds natuurlijker aan te voelen. Michel Ribeiro (techniektrainer, red.) is er twee à drie dagen per week. Dan ga ik na de training een halfuurtje met hem door en bootsen we wedstrijdsituaties na. We focussen op snel handelen. Zulke dingen helpen me vooruit.”

Je staat nu voor het jaar van de bevestiging. Wat je dan vaak ziet bij jonge gasten: na alle lof volgt een moeilijk jaar met kritiek. Hoe bewust ga je daarmee om?

“Ik vind het normaal dat er nu met een vergrootglas naar mij wordt gekeken. Als er zoveel over je wordt gesproken, gaan ze op de kleinste dingen letten. Ik heb daar geen schrik voor. Ik moet gewoon mijn best doen en dan komt het – denk ik – wel goed met mijn kwaliteiten.

“Elke voetballer krijgt uiteindelijk met kritiek te maken, maar ik luister niet naar wat de buitenwereld zegt. Waarom zou je alles over jezelf gaan lezen? Op een gegeven moment heb ik beslist dat niet meer te doen, want wat heb je daaraan? Je wilt niet dat die dingen in je hoofd gaan spoken.

“Mensen praten veel, uiteindelijk kijk ik alleen naar mezelf. Ik ben degene die op het veld staat en het daar moet laten zien. Let wel: ik ben heel streng voor mezelf, tot het harde af, en ik denk dat dat mij naar de top zal brengen.”

Veel grote clubs volgen je, maar we horen dat je deze zomer geen transfer zal maken?

“Ik heb altijd gezegd dat ik blijf. Ik ben gelukkig bij Genk, voel me hier thuis en wil geen stappen overslaan. We spelen op drie fronten en streven het allerhoogste na. We pakken dat heel gericht match per match aan. Die Europa League leeft ontzettend in de kleedkamer. Ik hoop dat we het tegen Olympiakos over de streep kunnen trekken. Geloof me, deze groep is tot veel in staat. De focus moet er zijn. Vanaf de eerste seconde. Zeker donderdag.”