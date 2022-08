Bilal El Khannouss, de pleintjesvoetballer die Marokko boven België verkiest

Het was de eerste wedstrijden genieten van Bilal El Khannouss, het achttienjarige toptalent van Racing Genk. Stiekem hoopt hij op het WK tégen de Rode Duivels te spelen. ‘Mijn keuze voor Marokko is definitief.’

Zijn basisdebuut twee weken geleden viel in de smaak. Alsof Bilal El Khannouss al jaren in de eerste ploeg van Racing Genk staat. “Ik ben nooit nerveus”, zegt hij. “Zelfs toen ik vorig seizoen mijn profdebuut maakte, tegen KV Mechelen, had ik bijna geen stress. Ik vertrouw op God en weet dat ik kwaliteiten heb. Met die combinatie weet ik dat het goedkomt.”

Hij is bezig aan zijn vierde seizoen bij Racing Genk. Daarvoor zat hij bij Anderlecht. “Ik heb er tien jaar gevoetbald en speelde in een ploeg met Zeno Debast en Roméo Lavia. We wonnen veel toernooien. Bij de U15 ben ik er vertrokken. Tegen het einde van het seizoen had ik ze duidelijk gemaakt dat ik wegging. Ik had toen nog geen andere club en speelde met Anderlecht de KDB Cup. Het was daar dat Genk me scoutte en overtuigde om te komen. Wat Anderlecht daarop te zeggen had? Veel dingen. Sommige jeugdtrainers noemden me een verrader. Ze zeiden het lachend, maar je voelde dat ze het meenden. Je maakt in het voetbal nu eenmaal keuzes in functie van je carrière.”

Ode aan Nouri

El Khannouss voetbalt met het nummer 34 op zijn rug. Een ode aan Abdelhak Nouri, de Nederlands-Marokkaanse middenvelder van Ajax die vijf jaar geleden getroffen werd door een hartstilstand en daarbij hersenschade opliep. “Via Rayane Bounida, die intussen bij Ajax speelt, ben ik met zijn broer en vader in contact gekomen. Ik ben drie weken geleden nog bij Nouri op bezoek geweest. Hoe het nu met hem gaat? Beter, maar meer ga ik niet vertellen.”

Samen met een rist buitenlandse clubs meldde het Ajax van Nouri zich deze zomer voor El Khannouss. Toch koos hij ervoor om zijn contract bij Genk te verlengen tot 2026. “Ik heb veel aanbiedingen gehad, maar mijn hoofd is altijd bij Genk geweest. Ik denk dat ik hier het beste uit mezelf kan halen. De filosofie van de club past bij mij: offensief voetbal met veel druk. We zijn goed gestart. Als we zo voortdoen, mogen we dromen van play-off 1. Dat is het doel van deze club.”

Zijn vader is dakwerker, zijn moeder heeft een aantal schoonmaakbedrijven in het Brusselse. “Mijn broer en ik zijn tweetalig opgevoed. Ik wil mijn familie trots maken”, klinkt het.

Andere bondscoach

El Khannouss leerde voetballen op de Brusselse pleintjes. “Vijf tegen vijf in een kooi. Tot mijn dertiende speelde ik ook zaalvoetbal bij Futsal Besiktas Gent. Door steeds in die kleine ruimtes te spelen leer je slimmer te lopen. Het heeft me zeker geholpen.”

Na de match tegen Standard viel op hoe goed El Khannouss bevriend was met Selim Amallah. “Hij is ook van Brussel en ik zie hem weleens bij de nationale ploeg. Ik speel nu bij de U20 van Marokko en kan ook voor de Rode Duivels uitkomen, maar mijn keuze is al definitief gemaakt”, verklapt hij. “Tot de U17 zat ik bij België, daarna stapte ik over naar Marokko. Een gevoelskwestie. We hebben een goed team.

“Of ik van het WK in Qatar droom? Ik speel nu in een eerste ploeg, dan hoop je aan te sluiten, ja. Het WK zou mooi zijn. Bondscoach Vahid Halilhodzic is zojuist ontslagen en iemand als Hakim Ziyech, een ander voorbeeld van me, zal dus vermoedelijk weer voor Marokko spelen. We zien het wel. Ik speel gewoon mijn wedstrijden, zonder stress.”