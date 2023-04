Bijna omvergemaaid door motor, stretchen in volle race en tóch winnen: eerste marathon van loopwonder Sifan Hassan (30) was dolle onderneming

Sifan Hassan werd geboren in Ethiopië en heeft sinds 2013 ook de Nederlandse nationaliteit. Ze begon met lopen als asielzoeker, daarna ging ze verpleegkunde studeren. Ondertussen heeft ze al een rijkgevulde prijzenkast en tal van records op haar naam staan. Hassan werd wereldkampioen op de 1.500 meter en 10.000 meter, olympisch kampioen op de 5.000 meter en de 10.000 meter, werelduurrecordhouder,... Het is onmogelijk om al haar prestaties op te sommen. Ze domineert op elke afstand waaraan ze deelneemt en nu dus ook op de marathon.

Bij haar debuut op de marathon liep ze in een straffe tijd van 2 uur 18 minuten en 33 seconden naar winst. Dat is op zich al een sterke prestatie, maar het was vooral de manier waarop die iedereen zal bijblijven. Tijdens de wedstrijd begonnen de spieren in haar linkerbovenbeen duidelijk op te spelen. Ze stopte zelfs twee keer om even te stretchen. Iedereen verwachtte dat ze zou opgeven, maar de Nederlandse verbeet de pijn en liep door. Ze vond haar ritme terug, maar was wel de aansluiting met de kopgroep kwijt. Ze bengelde een kilometer of tien lang ongeveer 150 meter achter de leiders.

In de slotfase werd haar gebrek aan ervaring haar bijna fataal. Ze liep bij een drinkpost aan de verkeerde kant van de weg en moest zich naar de andere kant reppen om nog drank mee te graaien. Bij dat manoeuvre werd ze bijna geraakt door een motor, maar gelukkig liep het goed af. Ze bood zelfs in volle finale nog even haar drinkbus aan aan een concurrente. De Nederlandse plaatste haar ultieme versnelling in de laatste rechte lijn en kwam met drie seconden voorsprong als eerste over de finish.

Hassan kon haar ogen niet geloven na de wedstrijd. “Het voelt aan als een droom. Ik was vanochtend nog aan het huilen. Ik was zo bang dat ik de marathon niet ging kunnen afmaken en nu win ik. Ik heb hier geen woorden voor”, zei een dolgelukkige Hassan. Naast een nieuw Nederlands record heeft ze ook de olympische limiet op zak.

Hassan kan niet geloven dat ze heeft gewonnen. Beeld ANP / EPA

Trainen tijdens ramadan

Hassan bereidde zich de afgelopen maanden op 2.700 meter hoogte in Ethiopië voor op de marathon. Daar maakte ze meestal in haar eentje de vele trainingskilometers, ook gedurende de ramadan. Voor haar als moslima betekende het dat ze overdag niet mocht eten en drinken. Ze gaf voor de wedstrijd aan dat ze geen ervaring had met drinken tijdens het hardlopen: “Ik heb op voorhand niet geoefend op het pakken van drinkbussen tijdens een marathon, omdat dat niet ging met de ramadan.”