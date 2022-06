Bij Wanty dreigt leegloop na succesvol seizoen

De vrees om de nummer twee van Luik-Bastenaken-Luik alsnog kwijt te spelen zit er bij teammanager Jean-François Bourlart dik in. “Het duurt te lang, de gesprekken slepen aan”, zucht hij. “Het zou best kunnen dat we hem moeten afstaan, jawel. De concurrentie is moordend, er is veel interesse in Quinten Hermans. Dat is normaal voor een renner die het pure crossstatuut is overstegen en resultaten rijdt in grote WorldTour-koersen op de weg. Zijn manager doet zijn werk. Ons budget groeit wel wat in 2023, maar is ook niet onuitputtelijk.”

Zelf zegt Hermans nog te kunnen kiezen uit twee teams. De namen Alpecin-Fenix, waar hij ’s winters ook zou kunnen crossen, en QuickStep-Alpha Vinyl circuleerden de voorbije dagen. QuickStep toonde al vroeger in het seizoen belangstelling, gelinkt toen aan het inmiddels afgesprongen veldritproject met Tormans.

Interesse voor Kristoff

Intussen blijken de vrijkomende renners van Intermarché-Wanty-Gobert, dat bezig is aan boerenjaar, grof wild op de transfermarkt. Het contract van sterkhouder Biniam Girmay werd weliswaar opengebroken en verlengd tot eind 2026, maar een verlenging van Alexander Kristoff, bijvoorbeeld, is geen sinecure. De Noor kan voor drie jaar tekenen bij Uno-X. Ook Tom Devriendt, vierde in Parijs-Roubaix, en Jan Hirt (naar QuickStep) vertrekken.

“Ik weet wat gedaan”, stelt Bourlart. “We blijven ook inzetten op talentvolle jeugd.”

Nieuwkomer in dat verband is Laurenz Rex (Bingoal-Pauwels Sauces-WB). Ook de 23-jarige tijdrijder Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise) staat op het punt een contract te ondertekenen.