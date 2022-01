Bij nederlaag tegen Antwerp en Club lijkt play-off 1 gaan vliegen voor Buffalo’s

Vanhaezebrouck is er de man niet naar om de strijdbijl voortijdig te begraven. Ook niet nu de kloof met play-off 1 weer gegroeid is van twee naar vijf punten. “We staan op plaats vijf en ons doel is vier”, zegt de coach. “Door omstandigheden hebben we punten laten liggen in de voorbije drie matchen. Maar we wisten dat we in januari problemen zouden krijgen. Ik denk wel dat wij de middelen hebben om tegen Antwerp goed voor de dag te komen.”

AA Gent bevindt zich nog altijd in een luxesituatie, vindt Vanhaezebrouck. “We spelen de halve finales van de beker, we zitten Europees in de achtste finales. In de competitie staan we weliswaar op een afstand, maar we zijn vijfde en geen dertiende meer. We hebben het geluk gehad dat de andere clubs ook punten lieten liggen in de competitie. Anders bedroeg de kloof misschien tien of twaalf punten. Dan was het wellicht over geweest. Maar nu blijven wij in de race.”

Union, Club Brugge en Antwerp hadden weinig afwezigen, klinkt het nog. “Die luxe hebben wij niet gehad. Je mag ook niet vergeten hoeveel matchen wij al hebben gespeeld (zondag is de veertigste, RN). Union heeft dat niet gedaan, Anderlecht ook niet.”

Nieuwe verdediger

Positief is alvast dat Vanhaezebrouck wellicht Vadis Odjidja en Laurent Depoitre recupereert, twee offensieve sleutelpionnen. Michael Ngadeu, Tarik Tissoudali en Sulayman Marreh blijven actief op de Africa Cup, maar Vanhaezebrouck eist dat zij zich 48 uur na hun laatste wedstrijd weer in Gent melden. “Dat is de regel, dan moet je terug zijn bij de club die jou betaalt”, weet hij.

AA Gent heeft overigens een extra verdediger beet. Jordan Torunarigha wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Hertha Berlijn, zonder aankoopoptie. De 24-jarige Torunarigha is linksvoetig en 1,89 meter groot. Hij heeft een Nigeriaanse vader, maar bezit de Duitse nationaliteit. Hij kwam vier keer uit voor de Duitse nationale beloften en speelde vorige zomer drie wedstrijden op de Olympische Spelen. Bij Hertha Berlijn werd Torunarigha afgeremd door een blessure, waardoor hij dit seizoen amper zeven keer in actie kwam. Bij AA Gent hoopt hij zijn carrière weer helemaal op de rails te zetten.