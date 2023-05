Bij Ineos broeden ze op een plan voor de slotweek: ‘Je kunt perfect nog vier minuten goedmaken’

Het is de Britten gelukt om Laurens De Plus (27) weer op niveau te brengen. In de recente wedstrijden Tour of the Alps (negentiende) en Luik-Bastenaken-Luik (zeventiende) showde hij zijn klimtalent. Leuke uitslagen, maar vooral de kopbeurten voor zijn kopmannen Tao Geoghegan Hart en Tom Pidcock waren straf. “Het is leuk dat er na mijn versnelling nog maar een kleine groep in het wiel zat.”

Voor het eerst in vier jaar rijdt De Plus weer een grote ronde. Zijn laatste was de Tour 2019, toen hij nog bij Jumbo-Visma reed en Steven Kruijswijk naar het podium loodste. “Ik heb het gevoel dat ik even goed ben als toen. Ik ben blij dat ik mij weer op het hoogste toneel kan tonen. Een grote ronde past ook gewoon goed bij mij. Mijn lichaam is in staat om goed te recupereren over drie weken.”

Beter dan Bahrain

De Plus rijdt nu zijn eerste grote ronde voor Ineos Grenadiers. Hij krijgt een plek in de klimtrein die ook Pavel Sivakov, Thymen Arensman, Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas bevat. Op het vlakke is er Filippo Ganna. “Wij hebben de sterkste Giro-selectie, kort gevolgd door Bahrain Victorious. Team UAE heeft een goede ploeg. Dat geldt ook voor Soudal-QuickStep, zeker omdat die mannen bij Remco Evenepoel boven zichzelf kunnen uitstijgen.”

De Plus onderstreept het belang van een sterk collectief. “In de Giro haal je meer voordeel uit een ploeg dan in de Tour. Toen Tadej Pogacar zijn eerste Tour won, had hij geen ploeg. In de Giro kun je in de laatste week nog iets forceren door mannen vooruit te sturen. Je kunt perfect vier minuten achterstand hebben na twee weken en toch nog in de slotweek een slag slaan en winnen.”

Dat wordt ook het plan van Ineos Grenadiers om een duel Roglic-Evenepoel te vermijden. “Laat ze maar denken dat ze het met twee zullen uitvechten. Wij gaan uit van onze sterkte. We hebben echt toegewerkt naar die slotweek, daar ligt het zwaartepunt met drie bergritten en een klimtijdrit.”

Geraint Thomas (links) en Tao Geoghegan Hart in de Tour of the Alps, eind april. Beeld Photo News

De vraag is alleen: wie zal bij Ineos Grenadiers de klus klaren? In principe hebben ze twee kopmannen: Geoghegan Hart en Thomas. Die eerste won de Giro al in 2020 en reed indrukwekkend in de Tour of the Alps. Thomas, bijna 37, reed dit jaar nog geen enkele uitslag.

“Dat is deels te wijten aan gezondheidsproblemen na de Tour Down Under, waardoor hij Tirreno-Adriatico miste. Maar de ploeg en ik hebben alle vertrouwen in hem”, zegt De Plus. “‘G’ is de man van de grote momenten. Ik heb hem de voorbije weken van dichtbij zien groeien. Op hoogtestage in de Sierra Nevada was hij in het begin nog vermoeid van de Ronde van Catalonië, maar nadien is hij elke dag verbeterd. Ook in The Alps was hij de laatste dag beter dan de eerste dag. Hij zal in de slotweek op zijn best zijn.”

Derde keer, goede keer

Dat Thomas net de Giro uitkiest, is opvallend want hij kende er nog maar weinig geluk. In 2017 werd hij in de eerste bergrit ten val gebracht door een motor, in 2020 kwam hij in de derde rit ten val door een opstuitende drinkbus. “De eerste week van de Giro is veel hectischer dan de Tour, met kleine dorpjes en vaak slechte wegen. Het is hopen dat we er zonder kleurscheuren door komen. In onze WhatsApp-groep spreekt ‘G’ over derde keer, goede keer.”

Op WhatsApp heeft De Plus ook contact met Evenepoel. “We komen uit dezelfde streek en zijn bevriend, maar ook volwassen genoeg om te beseffen dat we tegen elkaar zullen strijden.”

Tot slot doet De Plus nog een voorspelling. “Lennard Kämna wordt de revelatie. Primoz Roglic zet ik op drie, Remco Evenepoel op twee en Geraint Thomas op één. Ik geloof echt dat hij de Giro kan winnen.”