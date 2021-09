Bij de Rode Duivels leeft Batshuayi helemaal op: ‘Ik wil Martínez niet teleurstellen’

De bondscoach maakt zich zonder Romelu Lukaku weinig zorgen: als stand-in stelt Michy Batshuayi zelden teleur. ‘Bij de Rode Duivels voel ik veel vertrouwen', zegt de spits die vanavond tegen Wit-Rusland zal aantreden in de WK-kwalificaties.

‘Ye must be born again.’ Helemaal kon je het rode opschrift op zijn hoodie niet lezen, een salopette in camouflagekleuren zat in de weg. Als herboren meldde Michy Batshuayi (27) zich tien dagen geleden aan in Tubeke, met een trui geïnspireerd op een song van de Canadese rapper Drake.

De modebewuste Rode Duivel vindt altijd wel een manier om eruit te springen. Een expressionist. De goede verstaander legde meteen de link: je moet herboren zijn.

Na twee frustrerende jaren in Engeland – eerst als derde keus bij Chelsea, vervolgens als tweede keus bij Crystal Palace – mag hij de vleugels weer spreiden. Hij heeft zijn vrijheid terug. Batshuayi vertoeft eindelijk weer in een omgeving waar hij vertrouwen en warmte voelt. Het is eraan te zien.

Een opmerkelijke verschijning in Tubeke. Beeld Photo News

Op training bij Besiktas, zijn nieuwe werkgever ad interim, noemen ze hem enthousiast en gewillig. In de Turkse pers hebben ze zijn spelstijl al vergeleken met die van Mário Jardel, Braziliaanse goaltjesdief van Galatasaray rond de eeuwwisseling en daarna notoir clubhopper. Zijn bekendheid wordt er gretig benadrukt. Zijn nettoloon van 3,5 miljoen euro en jaarlijkse huurprijs van 135.000 euro is er gretig uitgesmeerd.

Al 110 minuten heeft Batshuayi achter de kiezen bij Besiktas – één match als invaller, de tweede als basisspeler. In zijn laatste wedstrijd voor de internationale break, tegen Fatih Karagumruk, trapte hij zeven keer richting doel. De paal hield hem van zijn eerste treffer voor de Zwarte Adelaars.

Trainer Sergen Yalçin, een legende in Turkije, had niets dan lovende woorden voor zijn optreden. De onderliggende boodschap was dat het beste nog moet komen. Na de interlandperiode hopen ze in Turkije de beste Batshuayi te zien, met steraankoop Miralem Pjanic als zijn aangever. Wit-Rusland uit is slechts een opwarmertje.

Bijna naast Ceulemans

Bij Besiktas hebben ze hun huiswerk gedaan. Daar zijn ze afgegaan op het masker dat Batshuayi doorgaans bij de Rode Duivels draagt, niet op de indruk die hij bij zijn vorige clubs heeft gelaten. Sinds het WK in Rusland in 2018 scoorde Batshuayi slechts zeventien keer in clubverband, maar wel veertien keer in zeventien wedstrijden voor de nationale ploeg. In elf van zijn veertien interlands als titularis scoorde hij. Nog één doelpunt en hij sluipt de top tien aller tijden van de Duivels in, naast Marc Degryse en Jan Ceulemans. Zijn return als stand-in is ongeëvenaard.

Garantie op goals bij België 36 caps

1.585 minuten

22 doelpunten

1 goal elke 72 minuten

Batshuayi is geen filosoof, geen praatjesmaker, evenmin een man van gecompliceerde verklaringen. Wanneer je hem de voorbije twee jaar vroeg wat het grote verschil wat tussen de speler bij zijn werkgever en die in het rood antwoordde hij steevast hetzelfde: “Bij de Rode Duivels voel ik veel vertrouwen. Vertrouwen dat ik niet krijg bij mijn clubs. Ik praat veel met Roberto Martínez, zelfs als ik bij mijn club weer op de bank zit. Hij is me altijd blijven oproepen. Ik geef me altijd 200 procent voor hem. Ik wil hem niet teleurstellen.”

Off the record heeft de bondscoach weleens toegegeven dat hij zich zorgen heeft gemaakt over Batshuayi. De spits zat in Londen, aan een vorstelijk salaris van ruim 130.000 euro per week, te veel in zijn comfortzone. Martínez hoopt met Sergen mee: dat het beste van Batshuayi nog zal komen en hij zich op zijn bijna 28ste eindelijk opnieuw lanceert.

Roberto Martínez keurt het veld in Kazan. Beeld Photo News

“Zowel Benteke als Batshuayi is goed aan het seizoen begonnen”, zegt Martínez. “Batshuayi weet in de nationale ploeg perfect welke ruimtes hij moet bestrijken. Hij is een afwerker. Ik denk dat hij met Besiktas een goede keuze heeft gemaakt. Ik zag zijn eerste match. Ik verwacht dat we de komende maanden de beste versie van hem zullen zien.”

Wit-Rusland - België om 20.45 uur op VTM