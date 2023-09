Bij de opslag van showman Shelton vallen de monden open in New York

In de halve finale van de US Open is Ben Shelton een vreemde eend in de bijt. De uitbundige Amerikaan, die indruk maakt met zijn snoeiharde opslag, speelt nu tegen Novak Djokovic. ‘Het kan een voordeel zijn dat hij me niet goed kent.’

Hij is de verrassing van het tennistoernooi in New York. Dat Novak Djokovic, Carlos Alcaraz en Daniil Medvedev bij de laatste vier zitten zal niemand verbazen. Maar de twintigjarige Ben Shelton? Als tennisser zit de inwoner van Florida goedbeschouwd nog op de schoolbanken. Zijn eerste seizoen op de ATP-tour moest vooral een leerjaar worden. Bij zijn belangrijkste examen, de US Open, gooit hij nu al hoge ogen.

Meteen is hij de publiekslieveling. De 1,93 meter lange Shelton heeft alles in zich om uit te groeien tot een superster. De twintiger is zelfverzekerd, charismatisch en lijkt met zijn krulletjes en fotogenieke glimlach op een popidool. Wanneer hij in de eerste week van de US Open een klein stukje over het tenniscomplex in Flushing Meadows liep, volgde een groepje opgewonden tieners in zijn kielzog.

Zijn spel is “extreem luidruchtig”, oordeelde Frances Tiafoe eerder deze week over zijn tegenstander in de kwartfinale. “Hij slaat hard, serveert nog harder en begint vanaf het eerste punt al luid ‘come on’ te schreeuwen. Het is cool om zo’n jongen te zien spelen.” Als tegenstander beviel Shelton hem minder. Tiafoe, de nummer tien van de wereld, verloor verrassend in vier sets.

Tijdens partijen van Shelton kijken toeschouwers na zijn kiezelharde services direct naar het schermpje dat de snelheid toont. De cijfers leiden vaak tot open monden. In zijn partij in de vierde ronde tegen Tommy Paul sloeg Shelton twee opeenvolgende services van bijna 240 kilometer per uur. “Hij gooit zijn hele arm in die slagen”, zei Tiafoe. De linkshandige Shelton sloeg tot nu toe 76 aces in New York, de meeste van allemaal.

Vader als coach

Lang speelde hij American football, waardoor zijn arm sterker werd. Als quarterback gooide hij de ballen met volle kracht naar voren. Pas op zijn twaalfde begon Shelton met tennissen, omdat hij in zijn vader, voormalig prof Bryan, een goede leermeester dacht te hebben.

De Amerikaan is een van de vele toppers met een ouder als (voormalig) tennisleraar; ook Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz en Andrej Roebljov kregen het spel met de paplepel ingegoten.

Dat Shelton het niet alleen van zijn kracht moet hebben, liet hij een dag na zijn overwinning op Tiafoe zien in het gemengde dubbelspel. Het kanon kreeg rust, de Amerikaan hield het bij opslagen van rond de 160 kilometer per uur. Ontspannen stond hij op de baan. “Ik heb veel plezier in het tennis”, zei hij eerder. “Heel veel.”

Shelton is een showman die zijn emoties tijdens zijn partijen de vrije loop laat. Tegen Tiafoe schreeuwde hij het uit na belangrijke winners en plaatste hij zijn hand achter zijn oorschelp voor steun vanaf de tribunes. Toen de winst binnen was, maakte hij een gebaar waarbij hij een denkbeeldige telefoon op de haak gooit. Hij kopieerde het van sprinter en hordeloper Grant Holloway. De wereldkampioen komt net als hij van de universiteit van Florida.

Het gaat dit jaar hard met Shelton. In mei van vorig jaar won hij nog de finale van het Amerikaanse collegetennis, waar het energieke, uitbundige gedrag op de baan meer voorkomt. Als kersverse prof begon hij buiten de top vijfhonderd van de ATP-ranking, maar na zijn zegereeks in New York staat hij virtueel in de top twintig.

Lessen op gravel en gras

Tot hij begin dit jaar de Australian Open speelde, was Shelton nog nooit in het buitenland geweest. Het was volgens de planning van zijn vader: voor Shelton over de grens mocht kijken, moest hij eerst laten zien dat hij de beste onder zijn Amerikaanse leeftijdgenoten kon worden. “We vonden het ook belangrijk dat hij een normale jeugd met vrienden en een sociaal leven kon hebben”, zegt Bryan Shelton. “Daar lag de nadruk op, daarna pas op sport.”

In Melbourne haalde Shelton meteen de kwartfinale, maar vooral in het gravel- en grasseizoen kende hij vervolgens moeizame maanden. In de VS was Shelton gewend om op hardcourt te spelen. “Op de andere ondergronden moest hij leren verdedigen en hij heeft aan zijn return moeten werken”, zegt Shelton senior, die zijn zoon naar eigen zeggen vooral moet beteugelen. “Aan agressiviteit heeft het bij hem nooit ontbroken.”

Volgens zijn vader heeft Shelton dit seizoen veel waardevolle lessen geleerd. De volgende krijgt hij ongetwijfeld van meester Djokovic, die op koers ligt voor een droomfinale tegen Alcaraz. Pas in 2019 zag Shelton voor het eerst een hele partij van de Serviër, de Wimbledon-finale tegen Roger Federer. “Het wordt een hele uitdaging”, blikte Shelton vooruit. “Het kan een voordeel zijn dat hij nog nooit tegen me heeft gespeeld. Ik kan dingen die je in een normale partij misschien niet vaak ziet.”